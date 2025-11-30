«كيشو» بين الولاء والإغراء الأمريكي.. أشرف صبحي يوضح موقف الدولة من اللاعبين

انتقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة وصاحب برونزية طوكيو 2021، وذلك عقب قراره بشأن تمثيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أزمته مع اتحاد المصارعة المصري.

وقال أشرف صبحي خلال حواره ببرنامج الناظر، المذاع عبر فضائية النهار:

"كيشو قدم لبلده الكثير، لكنه الآن لاعب مخلص".

وأضاف: "كيشو خلص، وأنا عارف بقول إيه وإمتى، إحنا مع اللاعب المصري، مفيش ظروف تخلي اللاعب يخرج لأن إحنا موفرين كل شيء، أنا بقولها وأنا وزير وعارف بقول إيه".

وتابع: "الحافز موجود وهناك رعاية وإدارة، وفي شركة بتدير اللاعب وإحنا بنساعد الشركات، اللاعب بياخد راتبًا كبيرًا ومعاه سيارة وهناك دعم تعليمي وطبي، حاليًا مفيش ألعاب شهيدة".

واختتم: "بقى عندنا تكوينات لرياضيين مصريين، مطمع في لوبيات بياخد على فرنسا ولوبيات بياخد على أمريكا".