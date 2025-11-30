قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعترض وتدمّر 33 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق والبحر الأسود
أخطاء تكتيكية وإهدار للفرص.. مُحلل رياضي يُهاجم «توروب» بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 في حادث إطلاق نار خلال حفلة بكاليفورنيا
«كيشو» بين الولاء والإغراء الأمريكي.. أشرف صبحي يوضح موقف الدولة من اللاعبين
تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"
رد ناري من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن شائعات "محاذير الدراما"
البنا :أوسكار رويز هو أكثر مسئول ظلمني ولن أسامحه
وول ستريت جورنال: ترامب يُهدّد الرئيس الفنزويلي باستخدام القوة إذا لم يتنحَّ طواعية
فرحة وحزن في المنيا | 48 مرشحًا.. تفاصيل المنافسة بالدوائر المُلغاة
الشرطة الألمانية تستخدم رذاذ الفلفل ومدافع المياه لتفريق احتجاجات «أنتيفا».. وتأجيل مؤتمر سياسي
بعد نجاح «ورد وشوكولاتة».. «زينة» تُوجّه رسالة خاصة للجمهور | ماذا قالت؟
واشنطن بوست: زيلينسكي يواجه ضغوطًا أمريكية جديدة لحل النزاع مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أخطاء تكتيكية وإهدار للفرص.. مُحلل رياضي يُهاجم «توروب» بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

توروب
توروب

هاجم خالد بيومي، المحلل الرياضي، الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد التعادل مع الجيش الملكي 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد بيومي في فيديو نشره عبر منصة يوتيوب: "يس توروب ماشي مع الأهلي خطوة بخطوة، لكن فكرة إنك رايح تلعب على التعادل مع الجيش الملكي، دي غريبة شوية، خاصة أن الأهلي متعود على هذه الأجواء".

وأضاف: "40 دقيقة الأهلي مش موجود في المباراة، بتعتمد على الهجمة المرتدة وده مش صح، كان في شوارع ناحية اليمين والشمال استغلها يوسف الفحلي وأحمد حمودان".

وتابع: "مفيش أدوار للاعبي وسط الملعب، ديانج مالوش دور دفاعي، كان هناك مساحة كبيرة بين لاعبي الدفاع وخط الوسط".

وأكمل: "مفروض إنت كمدرب تكون واخد بالك من الكلام ده، لكن إنت واقف تايه، ممكن تكون مذهول بما حدث في أرضية الملعب، مش متعود على الصخب الجماهيري، خاصة أن ميتلاند الجمهور اللي بيروح له 10 آلاف متفرج في المباراة، أو لم يسبق له تدريب فريق بحجم إمكانيات النادي الأهلي".

وواصل: "تريزيجيه وزيزو وبن شرقي مش بيدافعوا، بيلعبوا على الهجمة المرتدة"، مضيفًا: "الشوط الثاني الأهلي بدأ صح، ولكن هناك تأخير في تعديل طريقة اللعب، وتأخير في تبديل إمام عاشور".

وأردف: "أمور كثيرة تؤخذ على ييس توروب، مينفعش الأهلي يلعب ربع ساعة أو 10 دقايق بهؤلاء اللاعبين"، مضيفًا: "على توروب أن يراجع نفسه".

وأتم بيومي تصريحاته موجهًا رسالة إلى توروب، قائلاً: "إنت خدت خضة مباراة الجيش الملكي، فوق لأن الأهلي بيلعب بشكل إنه يركب المباراة، ميستناش".

خالد بيومى ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهيى الجيش الملكي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الدنماركي ييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة يعلن دخول الشتاء مبكرًا

7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة

أمطار

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

رفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

ترشيحاتنا

الترجي

الترجى التونسى يتقدم بشكوى رسمية لكاف في حكم مباراته ضد بيترو أتلتيكو

دانييل فاركه

مدرب ليدز يفتح النار عقب السقوط أمام مانشستر سيتي

عواد وصبحي

جون إدوارد يجتمع بـ صبحى وعواد لإنهاء الخلاف بينهما

بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

فيديو

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد