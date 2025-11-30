أخطاء تكتيكية وإهدار للفرص.. مُحلل رياضي يُهاجم «توروب» بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

هاجم خالد بيومي، المحلل الرياضي، الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد التعادل مع الجيش الملكي 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد بيومي في فيديو نشره عبر منصة يوتيوب: "يس توروب ماشي مع الأهلي خطوة بخطوة، لكن فكرة إنك رايح تلعب على التعادل مع الجيش الملكي، دي غريبة شوية، خاصة أن الأهلي متعود على هذه الأجواء".

وأضاف: "40 دقيقة الأهلي مش موجود في المباراة، بتعتمد على الهجمة المرتدة وده مش صح، كان في شوارع ناحية اليمين والشمال استغلها يوسف الفحلي وأحمد حمودان".

وتابع: "مفيش أدوار للاعبي وسط الملعب، ديانج مالوش دور دفاعي، كان هناك مساحة كبيرة بين لاعبي الدفاع وخط الوسط".

وأكمل: "مفروض إنت كمدرب تكون واخد بالك من الكلام ده، لكن إنت واقف تايه، ممكن تكون مذهول بما حدث في أرضية الملعب، مش متعود على الصخب الجماهيري، خاصة أن ميتلاند الجمهور اللي بيروح له 10 آلاف متفرج في المباراة، أو لم يسبق له تدريب فريق بحجم إمكانيات النادي الأهلي".

وواصل: "تريزيجيه وزيزو وبن شرقي مش بيدافعوا، بيلعبوا على الهجمة المرتدة"، مضيفًا: "الشوط الثاني الأهلي بدأ صح، ولكن هناك تأخير في تعديل طريقة اللعب، وتأخير في تبديل إمام عاشور".

وأردف: "أمور كثيرة تؤخذ على ييس توروب، مينفعش الأهلي يلعب ربع ساعة أو 10 دقايق بهؤلاء اللاعبين"، مضيفًا: "على توروب أن يراجع نفسه".

وأتم بيومي تصريحاته موجهًا رسالة إلى توروب، قائلاً: "إنت خدت خضة مباراة الجيش الملكي، فوق لأن الأهلي بيلعب بشكل إنه يركب المباراة، ميستناش".