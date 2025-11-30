روسيا تعترض وتدمّر 33 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق والبحر الأسود

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن القوات الروسية استطاعت اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية والبحر الأسود خلال الليل، بحسب إعلان وزارة الدفاع الروسية.

يأتي ذلك وسط تقارير عن مواجهة زيلينسكي لجولة جديدة من الضغوط الأمريكية في المحادثات الثنائية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فلاديمير زيلينسكي يواجه جولة جديدة من الضغوط الأمريكية على خلفية محادثات الوفد الأوكراني مع الوفد الأمريكي، في ظل جهود تسوية النزاع، وفضيحة الفساد في أوكرانيا، واستمرار الأعمال العدائية.

وأعلن زيلينسكي يوم الجمعة أن أوكرانيا ستمثل في المحادثات مع الولايات المتحدة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه هناتوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات.

وسيواجه زيلينسكي جولة جديدة من الضغوط الأمريكية الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع روسيا، في ظل تورط دائرته المقربة في فضيحة فساد، ودعوة قادة المعارضة إلى تعديل حكومي شامل، وتواصل موسكو هجومها، مما يُمهّد الطريق لواحدة من أخطر اللحظات السياسية على كييف، وفقًا للصحيفة.