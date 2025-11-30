قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
فرصتك غدًا .. طريقة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة
تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر
إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026
برفقة ابنته .. زعيم كوريا الشمالية يُطالب بالقضاء على الجواسيس

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
محمد على

 
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن سلاح الجو في البلاد سيُجهّز بـ"قوة عسكرية استراتيجية جديدة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسميةاليوم الأحد.

وأعلن كيم ذلك في فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس سلاح الجو الكوري الشمالي يوم الجمعة، برفقة ابنته جو آي، التي يُعتقد أنها خليفته المعترف بها.

وقال في خطاب دون الخوض في التفاصيل: "سيتم منح سلاح الجو أصولًا عسكرية استراتيجية جديدة، وسيُعهد إليه بمهمة جديدة مهمة".

وأضاف: "على سلاح الجو أن يصدّ ويسيطر بحزم على جميع أنواع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة للأعداء".

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم وابنته وهما يشاهدان ما بدا أنه طائرات نفاثة تُجري مناورات في الجو.

ولم تستجب بيونج يانج لعروض كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تهدف إلى تجنب الاشتباكات العسكرية العرضية على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

اقترحت سيول هذا الشهر إجراء محادثات عسكرية بين الجانبين لمناقشة ما يُسمى بخط ترسيم الحدود العسكرية، مشيرةً إلى التوغلات المتكررة للقوات الكورية الشمالية.

يوم الاثنين، صرّح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج بأن بيونج يانج اتخذت "إجراءات متطرفة" بتركيبها ثلاث طبقات من الأسلاك الشائكة على طول الحدود.

وحذر لي قائلاً: "لقد وصلنا الآن إلى وضع لا نعرف فيه متى قد يقع اشتباك عرضي". وأضاف:"انقطعت جميع خطوط الاتصال. إنهم يرفضون أي حوار أو تواصل. إنها حالة خطيرة للغاية".

