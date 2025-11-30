بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة لها بعد رفضها الاستمرار معه بدائرة قسم شرطة الزيتون .

نشر الصور على جروبات "الواتس اب"



وكان قسم شرطة الزيتون تلقي، بلاغًا من فتاة أفادت فيه بتعرضها للابتزاز على يد شاب تعرفت عليه من خلال تطبيقات تعارف على مواقع التواصل الاجتماعي وقدمت المجنى عليه رسائل التهديد على هاتفها من المتهم في حالة عدم استمرارها معه سيقوم بنشر الصور على جروبات "الواتس اب".

وتبيّن من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.