حوادث

بعد كتب الكتاب.. تفاصيل مثيرة في مقتل عروس قبل زفافها
إسلام دياب

أيام قليلة كانت تفصل عروس عن حفل زفافها وارتداء الفستان الأبيض بعد كتب الكتاب.. والأغرب أن الجريمة تمت على يد زوجها الذي ارتكب الجريمة قبل موعد الزفاف، وسط أجواء الحزن والصدمة أصابت أٍرتها وجيرانها..

كشفت التحقيقات أن المتهم «م. م. ا» خطط لجريمته قبل الواقعة، بأن أظهرت فحص الهواتف وجود محادثات بين الزوجين حول تجهيزات الشقة وتكاليف الزفاف، وأن المتهم سعى لإخفاء ملامحه حتى لا يتعرف عليه أحد من الجيران، فقام بشراء نقاب من أحد المحلات، ثم تحرك إلى الشقة التي كان من المقرر أن يسكن بها مع زوجته بعد الزفاف.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أجرى اتصالا هاتفيا بالمجني عليها قبل دقائق من الجريمة، وأوهمها بأنه وصل إلى المنزل ليصالحها، وهو ما دفعها للنزول وفتح الباب دون شك، وبعد أن أنهى حياتها قام بالفرار من مسرح الجريمة، وتخلص من السلاح الأبيض وكذلك النقاب المستخدم في الحادث بإلقائهما في الترعة بسوهاج.

أثناء تفتيش النيابة لمنزل المتهم، عثر داخل على جزء من النقاب مطابق، وتم ضبط الكيس المدون عليه اسم المحل الذي تمت منه عملية الشراء، وأمام جهة التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأكد أنه كان يمر بضغوط مالية كبيرة، وأنه خشي من عدم قدرته على استكمال متطلبات الزواج، مما تسبب في توتر العلاقة بينهما.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستكمال مناقشة الشهود وفحص كاميرات المنطقة بالكامل بعدما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الزوجين كانا قد عقدا قرانهما، وكانا في انتظار إتمام مراسم الزواج خلال أيام.

المزيد

