هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
رقم كبير .. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن راتب زيزو في الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إذاعة جيش الاحتلال: مخاوف من تسريب يونيفيل معلومات حسّاسة إلى حزب الله

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصاعد القلق داخل القيادة العسكرية بشأن ما تصفه باحتمال تسريب قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) معلومات عسكرية واستخباراتية حساسة إلى حزب الله.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن يونيفيل تُعد "قوة مزعزعة للاستقرار" في الجنوب، معتبرًا أنها لا تقوم بدورها في نزع سلاح حزب الله، ولا تساهم في الحد من نفوذه العسكري.

وأضاف المسؤول أن انتشار قوات يونيفيل في مناطق جنوب لبنان يعرقل تحركات الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى وجود خشية من أن صورًا أو معطيات حول أنشطة القوات الإسرائيلية قد تُسرب إلى حزب الله عبر عناصر داخل القوة الدولية أو من خلال الثغرات الأمنية.

وختم بالقول إن القيادة العسكرية ترى أن مغادرة يونيفيل للمنطقة في أسرع وقت ممكن وإنهاء مهامها الحالية "سيكون أفضل" من وجهة النظر الإسرائيلية، في ظل ما تصفه تل أبيب بتزايد المخاطر الأمنية في الساحة الشمالية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان لبنان يونيفيل حزب الله معلومات عسكرية واستخباراتية حساسة نزع سلاح حزب الله

