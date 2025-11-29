تصعيد مرتقب.. رسالة إسرائيلية تحذر لبنان من توسيع الهجمات ضد حزب الله

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" أن إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية- عبر الإدارة الأمريكية- خلال الأيام الأخيرة، بأنها ستتجه إلى توسيع نطاق هجماتها في لبنان؛ في حال لم تبادر بيروت إلى اتخاذ خطوات للحد من نشاط حزب الله.

وأضافت الهيئة أن الرسالة شددت على أن إسرائيل قد تستهدف مناطق لم تستهدف من قبل، وهو ما يأتي في ظل ما وصفته بـ"الضغط الأمريكي" المتزايد.

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدَّل إجراءاته العسكرية بما يتناسب مع الزيارة المرتقبة للبابا إلى بيروت، ضمن ترتيبات ميدانية خاصة.

من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن حزب الله لن يرد قريباً على اغتيال القيادي البارز الطبطبائي، فيما عرض المستوى الأمني على المجلس الوزاري المصغر خططاً عملياتية للتعامل مع الحزب في المرحلة المقبلة.