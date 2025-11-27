رئيس لبنان: لم أتلق أي ردة فعل عملية على مبادرات التفاوض

أكدت الرئاسة اللبنانية أن دولة الاحتلال لا تزال ترفض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل احتلالها لأجزاء من المنطقة الحدودية وتستمر في اعتداءاتها رغم مرور سنة كاملة على الاتفاق .

ومن جانبه ، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله للأمين العام المساعد في الأمم المتحدة: نرحب بأي مساعدة من الأمم المتحدة لتثبيت الاستقرار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.



وأضاف في بيان لمؤسسة الرئاسة اللبنانية: لم أتلق أي ردة فعل عملية على المبادرات التي أطلقتها بهدف التفاوض، رغم التجاوب الدولي.

وتابع عون: الجيش اللبناني يؤدي واجبه كاملا في منطقة انتشاره جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق.

وختم عون تصريحاته قائلا : نرفض الادعاءات الإسرائيلية ضد دور الجيش وتشكك في عمله الميداني لأنها لا ترتكز على أي دليل حسي والميكانيزم وثقت رسميا ما قام ويقوم به الجيش يوميا .