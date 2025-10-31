

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون طلب من وزير خارجية ألمانيا الضغط على إسرائيل للتقيد باتفاف وقف الأعمال العدائية.

وأكد الرئيس اللبناني للوزير الألماني على خيار التفاوض لاسترجاع حقوقنا لكن الطرف الآخر قابلنا بمزيد من الاعتداءات بحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية .

وقال الرئيس اللبناني: مستعدون للتفاوض من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكن المفاوضات لا تكون من جهة واحدة.

وختم الرئيس اللبناني قائلا : المفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي تحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا غير متوفر بعد.

ومن جانبها ؛ دعت وزارة الخارجية اللبنانية الجمهورية الألمانية بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من أراضينا

وأكدت الوزارة على أن الحل الدبلوماسي لا العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب.