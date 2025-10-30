الرئيس اللبناني يوجه الجيس بالتصدي لأي توغل إسرائيلي

وجه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الجيش اللبناني، بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.



وقال الرئيس اللبناني خلال لقائه اليوم الخميس، مع قائد الجيش، رودولف هيكل، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم/الخميس/، إن هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، اتى بعد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض إلا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق نوفمبر الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.



وخلال اللقاء اطلع قائد الجيش، الرئيس اللبناني، على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل ليل أمس في بلدة بليدا واستشهاد أحد العاملين في البلدية إبراهيم سلامة خلال قيامه بواجبه المهني.