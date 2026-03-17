قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع حالة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برفع درجات الاستعداد للمديريات الخدمية والتنفيذية فى جميع المحافظات وذلك فى التوجيهات الصادرة بشأن الاستعداد لعيد الفطر المبارك و الإجراءات التى تتخذها المحافظات لضمان سلامة المواطنين وعدم حدوث ما يعكر الاحتفالات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية التأكيد على جاهزية المستشفيات / مرفق الإسعاف / الحماية المدنية على مستوي المحافظة مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتخاذ كافة التدابير اللازمة .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، أهمية التأكيد على توفير الحصص التموينية والبترولية يومياً ، وقيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أية مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بالتصدي الفوري لكافة مخالفات البناء بدون ترخيص والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد .

كما طالبت د.منال عوض ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتكثيف التواجد الأمنى والدوريات فى أماكن التجمعات الجماهيرية والحدائق والمتنزهات العامة والمناطق السياحية ومحيط دور العبادة وساحات الصلاة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأى ظواهر سلبية تمس سلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يسهم فى توفير بيئة آمنة للأسر وأبنائهم خلال أيام العيد .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على أهمية المتابعة الدورية لمواقف السيارات ( النقل العام / السرفيس / نقل الركاب / الأجرة ) لعدم استغلال المواطنين وتوفير خطوط بديلة أثناء الذروة ، مؤكدة أهمية التشديد على نظافة الحدائق العامة والمتنزهات والشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المحافظة والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات وخاصة فى المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية إليها وتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين .

كما وجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجان من المحافظات وممثلين من وزارة الموارد المائية والرى وشرطة المسطحات المائية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية وقدرة وسعة التحميل ، وبالنسبة للمحافظات الساحلية للتأكيد على زيادة تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ الممتدة بنطاق المحافظة وتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة بالمحافظة على مدار الساعة والتواصل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة .

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ،  عن رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، بما يسهم في توفير تجربة سياحية مميزة للزوار لقضاء أوقات ممتعة وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية المتنوعة داخل جمهورية مصر العربية، والتعرف على التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التي تعيش داخل نطاق تلك المحميات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير المحميات الطبيعية يأتي في إطار رؤية متكاملة تعكس التكامل بين ملفات البيئة والتنمية المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات التي تقع في نطاقها المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية البيئية داخل المحميات، بما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم المشروعات الصغيرة والحرف التراثية، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا التوجه يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مصر وربطها بخطط التنمية المحلية في المحافظات المختلفة، بما يعزز من دور المحميات الطبيعية كمحرك للتنمية الاقتصادية والسياحية المستدامة، ويؤكد أن حماية البيئة تسير جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، علاوة على دعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة تضاهي المستويات العالمية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على تقديم تجربة سياحية بيئية متميزة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة للسياحة البيئية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال دعم الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية بالتواكب مع أعمال التطوير وتعزيز فرص الاستثمار البيئي داخلها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها بشكل مستدام.

ودعت الدكتورة منال عوض المواطنين إلى زيارة المحميات الطبيعية خلال إجازة عيد الفطر للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على ثرواتها البيئية الفريدة، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للزيارة والمساهمة في الحفاظ على تلك الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم توفير كافة سبل الأمان للزائرين، حيث يتواجد منقذون بالمحميات البحرية إلى جانب باحثين متخصصين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط السياحة البيئية داخل المحميات والتي تقوم على مبدأ “لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك” للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحميات الطبيعية تمثل أحد أهم المقاصد السياحية البيئية في مصر، لما تتمتع به من تنوع بيولوجي وثروات طبيعية فريدة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة للزوار بما يحقق تجربة سياحية متميزة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

للاحتفال بعيد الفطر المبارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد