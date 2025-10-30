قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طلب عاجل من الرئيس اللبناني لقائد الجيش بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على بليدا

جانب من لقاء عون وهيكل
جانب من لقاء عون وهيكل
محمود نوفل

أفادت مؤسسة الرئاسة اللبنانية، بأن الرئيس جوزاف عون وجه طلبا عاجلا إلى  قائد الجيش العماد رودولف هيكل بضرورة تصدي الجيش اللبناني لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين. 

ووفق البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة اللبنانية ، فقد أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه  المهني. 


كما اعتبر الرئيس عون هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، والذي جاء بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض الا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

واطّلع الرئيس جوزاف عون من قائد الجيش على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب ايليو ابو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا، لاسيما بعد تسليم 6 من المتهمين بالاشتراك في إطلاق النار . 

وشدد الرئيس عون على ضرورة المضي في التحقيقات لجلاء حقيقة ما حصل، بالتزامن مع  تشدد القوى الأمنية في منع المظاهر المسلحة وملاحقة المرتكبين والمتورطين.

مؤسسة الرئاسة اللبنانية الجيش اللبناني جنوب لبنان قائد الجيش اللبناني قرية بليدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

ترشيحاتنا

صنع أوراق البردي برسومات فرعونية

​طلاب المدرسة اليابانية بطور سيناء يصنعون أوراق البردي احتفالاً بالمتحف الكبير

محافظ المنيا خلال المؤتمر

محافظ المنيا يشارك في مؤتمر «تكامل العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية»

مديرية التربية والتعليم

مدارس محافظة المنوفية تشارك في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد