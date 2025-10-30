طلب عاجل من الرئيس اللبناني لقائد الجيش بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على بليدا

أفادت مؤسسة الرئاسة اللبنانية، بأن الرئيس جوزاف عون وجه طلبا عاجلا إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بضرورة تصدي الجيش اللبناني لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

ووفق البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة اللبنانية ، فقد أطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه المهني.



كما اعتبر الرئيس عون هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، والذي جاء بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض الا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

واطّلع الرئيس جوزاف عون من قائد الجيش على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب ايليو ابو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا، لاسيما بعد تسليم 6 من المتهمين بالاشتراك في إطلاق النار .

وشدد الرئيس عون على ضرورة المضي في التحقيقات لجلاء حقيقة ما حصل، بالتزامن مع تشدد القوى الأمنية في منع المظاهر المسلحة وملاحقة المرتكبين والمتورطين.