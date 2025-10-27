جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة بطائرة مسيرة على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين بأن الطيران الإسرائيلي المسير شن غارة على بلدة البياض في قضاء صور بجنوب لبنان.

وأوضح موقع "النشرة" اللبناني أن المعلومات الأولية الواردة من موقع الغارة تشير إلى وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان بإسقاط إحدى طائراته المسيرة في اليوم السابق خلال مهمة لجمع المعلومات الاستخبارية.

وقال المتحدث باسم الجيش المحتل نداف شوشاني على إكس: "أمس، تم إسقاط طائرة مسيّرة لجمع المعلومات الاستخبارية تابعة لجيشنا في منطقة كفر كلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة".

وقال: "يشير التحقيق الأولي إلى أن قوات اليونيفيل المتمركزة في مكان قريب أطلقت النار عمدًا على الطائرة المسيرة وأسقطتها ولم يشكل نشاط الطائرة المسيرة تهديدًا لقوات اليونيفيل".

وبعد إطلاق النار على الطائرة المسيرة، ألقى الجيش قنبلة يدوية باتجاه المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المسيرة، مضيفًا أن القوات لم تطلق النار على قوات حفظ السلام.