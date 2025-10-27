بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انتقاده للسعودية- رغم اعتذاره عن تصريحاته السابقة- وقال: إن "السعوديين ينكرون تراثنا وتقاليدنا وتاريخنا"، مضيفا: "أولئك الذين شعروا بالإهانة نيابة عنهم، أين كانوا خلال العامين الماضيين حين اتهموا جنودنا بارتكاب إبادة جماعية؟".

ويأتي هذا التصريح، في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن الموقف من مبادرة التطبيع مع السعودية، بعد الانتقادات الحادة التي وُجّهت لـ “سموتريتش” بعد تصريحاته السابقة المسيئة للمملكة.

وفي وقت سابق، تراجع رئيس الحزب الصهيوني الديني ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن تصريحاته المسيئة للسعودية، بعد أن أثارت جدلاً واسعا.

المرة الأولى التي انتقد فيها سموتريتش، السعودية، قال: «إذا عَرَضت علينا السعودية التطبيع مقابل إقامة دولة فلسطينية؛ فلا.. شكرًا يا أصدقاء، استمروا في ركوب الجمال في صحراء السعودية».

لكنه عاد ليعتذر عبر منصة “X”، حيث كتب: «تصريحي بشأن السعودية لم يكن موفقًا بالتأكيد، وأعتذر عن الإهانة التي تسببت بها كلماتي».

وأضاف: «مع ذلك، أتوقع من السعوديين ألا يؤذونا، وألا ينكروا تراث الشعب اليهودي وحقوقه التاريخية في يهودا والسامرة، وأن يعملوا من أجل إرساء سلام حقيقي معنا».

وفي سياق آخر، شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عُقد، الخميس، توتراً حاداً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه، بعد أن وجّه نتنياهو انتقادات لاذعة للوزراء الذين أيدوا مشاريع قوانين ضمّ الأراضي، قائلاً لهم: «ليس عليكم إرضاء القاعدة الشعبية دائما، يمكنكم أيضا التصرف بمسؤولية».

وردّ الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، زعيما حزبي «عوتسما يهوديت» و«الصهيونية الدينية»، بأنّ نتنياهو لو تصرّف في وقت سابق لكان بإمكانه فرض السيادة، وأضافا: «على أي حال، يجب أن يعلم ترامب أن شريحة واسعة من الإسرائيليين تؤيد هذا المسار».

وفي بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء باللغة الإنجليزية في وقت سابق، وُصِفَ عضو الكنيست يولي إدلشتاين، المتمرد الوحيد داخل الليكود، بأنه «ساخط»، من دون الإشارة إلى أنّ أعضاء حزبي بن غفير وسموتريتش قد صوّتوا أمس أيضًا لصالح مقترحين منفصلين لتطبيق السيادة على معاليه أدوميم ومناطق في يهودا والسامرة.

وخلال الاجتماع، اطّلع نتنياهو على منشور نشره بن غفير عبر منصة X حول مروان البرغوثي، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة «تايم» قبل أسبوع، قال فيها إنه سُئل عن إطلاق سراح البرغوثي «قبل ربع ساعة»، وإنه سينظر في الأمر.

وكتب بن غفير في تغريدته: «أُكنّ احترامًا للرئيس ترامب، لكن يجب أن نتذكر أن إسرائيل دولة ذات سيادة، البرغوثي قاتل نازي شنيع، ويداه ملطختان بدماء المدنيين، نساءً وأطفالًا، لن يُطلق سراحه، ولن يقود غزة».