رئيس الوزراء الكندي يعلن استعداده لإجراء محادثات تجارية مع ترامب

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه على استعداد لإجراء محادثات تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجرد استعداد الأخير لذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من هذا الأسبوع على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأضاف كارني -في تصريحات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور أوردتها شبكة (تشانيل نيوز آشيا)- أنه منفتح لإجراء المزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنه لن يقبل بأي اتفاق تجاري لا يخدم المصلحة الفضلى لمواطني بلاده، وأردف قائلا: "سنناضل من أجل الكنديين".

كان الرئيس ترامب قد صرح للصحفيين في وقت سابق اليوم بأنه لا يرغب في لقاء رئيس الوزراء الكندي، قائلا "لا أرغب في الاجتماع معه. لا، لن التقى به لفترة".

يأتي ذلك عقب إعلان ترامب الخميس الماضي إلغاء المفاوضات التجارية مع كندا، ثم فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الكندية يوم السبت الماضي؛ وذلك على خلفية إطلاق مقاطعة "أونتاريو" الكندية إعلانا سياسيا استخدمت خلاله مقاطع من خطاب للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان وصف فيه التعريفات الجمركية بأنه تتسبب في اندلاع حروب تجارية وكوارث اقتصادية.