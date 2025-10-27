قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورا حيويا ورئيسيا في إيصال المساعدات لـ غزة
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
أخبار العالم

هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أنه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2028، رافضا الفكرة التي طرحها بعض أنصاره كوسيلة للالتفاف على الدستور والبقاء في الحكم رغم تحديد ولايتين فقط للرؤساء.


وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين على متن طائرته الرئاسية في طريقه إلى اليابان: "مسموح لي بذلك، لكنني لن أفعل. أعتقد أنه أمرٌ قذر للغاية، ولن يعجب الناس. لن يكون صحيحا

".
وكانت بعض الأصوات داخل معسكر ترامب قد اقترحت مؤخرا سيناريو يتمثل في ترشحه كنائب رئيس إلى جانب مرشح جمهوري آخر، بحيث يستقيل الأخير بعد الفوز، ليخلفه ترامب ويعود إلى البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية، في خطوة يعتبرها معارضوه خرقًا واضحًا للدستور الأمريكي.


ورغم نفيه الفكرة، لم يُخفِ ترامب رغبته في ولاية ثالثة، إذ قال عندما سُئل عنها: "هذا أمر أود فعله، أرقامي في استطلاعات الرأي هي الأفضل على الإطلاق"، ثم أجاب بمراوغة عندما طلب منه استبعاد الفكرة نهائيا: "عليك أن تخبرني".


وفي الوقت نفسه، كسر الرئيس السابق جو بايدن صمته، في أول خطاب له منذ انتهاء جولة علاج إشعاعي لسرطان البروستاتا، حيث قال من معهد إدوارد كينيدي في بوسطن: "هذه أيام عصيبة لأمريكا، لكننا سنجد بوصلتنا من جديد". وأضاف بايدن: "الولايات المتحدة أقوى من أي جيش، وأقوى من أي ديكتاتور".

وأكد بايدن، البالغ من العمر 82 عاما، أن البلاد تمر بمرحلة اختبار صعبة، لكنه دعا الأمريكيين إلى التمسك بالأمل ومواجهة ما وصفه بـ"هجمات ترامب على حرية التعبير"، مشيدا بأشخاص تحدوا إدارة ترامب سابقا، من موظفين وجامعيين وفنانين، قائلًا: "أمريكا ليست قصة مثالية، لكنها قصة صمود مستمر بين الخطر والفرصة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائب الرئيس طائرته الرئاسية معسكر ترامب

