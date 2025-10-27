اليونيسف: 650 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم منذ أكثر من سنتين

أكد المدير الإقليمي لليونيسف بالشرق الأوسط ادوارد بيجبيدير، اليوم الاثنين أن 650 ألف طفل في قطاع غزة حرموا من التعليم منذ أكثر من سنتين.

وأضاف بيجبيدير، في تصريحات تلفزيونية أن أطفال غزة تعرضوا لإصابات وإعاقات ويحتاجون برامج للمساعدة.

وأشار إلى أن الوضع بقطاع غزة مأساوي حيث دمر أكثر من 80% من البنية التحتية.

وفي السياق نفسه، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم بمجال الصحة النفسية في قطاع غزة تجاوز المليون خلال العامين الماضيين، نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 68,527 شهيدًا و170,395 مصابًا، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت وكالة وفا، في تقرير إحصائي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 8 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، و13 إصابة جديدة.