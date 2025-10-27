قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ولي عهد البحرين: التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وراء مانحققه من إنجازات

أ ش أ

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص وإسهامه البارز ضمن كافة القطاعات، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين.

وأشار إلى أن ما تحققه البحرين من إنجازات ونجاحات مشهودة في مختلف الميادين هو نتيجة التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد البحريني اليوم مع رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشوري علي بن صالح الصالح، وعددا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس.. حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأعرب ولي العهد عن اعتزازه بكافة الجهود والمساعي المتفانية من أعضاء فريق البحرين من مختلف مواقع المسؤولية الذين يضعون النجاح نصب أعينهم دوما لمواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية بما يعود بالرفعة والازدهار على هذه الأرض الطيبة، ويحقق الأهداف والطموحات المنشودة.

من جانبهم، أعرب رئيسا مجلسي النواب والشوري، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما يبديه من حرص ودعم متواصل لتنمية التعاون البنّاء بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء، وتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة التي تعود بالنفع على المملكة.

