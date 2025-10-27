سوريا.. انفجار عنيف في مدينة بانياس بعد احتراق سيارة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بوقوع انفجار عنيف في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس السورية.

وأوضح المرصد السوري أن مصدر الانفجار بسبب احتراق سيارة بالقرب من مخفر الشرطة على الكورنيش الجنوبي قرب مدخل كراج بانياس.

وأوضح المرصد نقلا عن مصادر سورية أن الانفجار تسبب في حالة من الهلع بين المدنيين، فيما لم ترد معلومات دقيقة حتى الآن عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

يأتي ذلك في ظلّ التوسع المستمر لانتشار السلاح والذخائر ضمن المناطق المدنية، ما يضاعف من المخاطر المحدقة بالمدنيين ويثير المخاوف من تكرار حوادث مشابهة في المدن والبلدات السورية.