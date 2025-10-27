اليابان تؤكد التزامها بدعم الاستقرار الإقليمي في قمة آسيان بلس

أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، اليوم، الاثنين، التزام بلاده بمواصلة تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والاستقرار المالي ومواجهة الكوارث.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال القمة الثامنة والعشرين لآسيان بلس ثلاثة (اليابان والصين وكوريا الجنوبية) التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

قال موتيجي، في كلمته الافتتاحية حسبما نشرت وزارة الخارجية اليابانية، إن إطار آسيان بلس ثلاثة الذي أُنشئ في كوالالمبور عام 1997 لعب دورًا مهمًا في دعم الاستقرار والازدهار الإقليمي منذ الأزمة المالية الآسيوية، مشيرًا إلى أن التعاون بين دول المجموعة يتوسع اليوم ليشمل قضايا جديدة مثل الشيخوخة السكانية ومكافحة الجريمة المنظمة.

أضاف أن اليابان تقود مبادرات رئيسية في مجالات الأمن الغذائي، منها برنامج احتياطي الطوارئ للأرز، كما تدعم تطوير نظام معلومات الأمن الغذائي لآسيان، فضلًا عن إنشاء آلية التمويل السريع تحت مظلة مبادرة تشيانج ماي متعددة الأطراف لتعزيز الاستجابة للأزمات المالية.

أكد وزير الخارجية الياباني دعم بلاده الكامل لـ رؤية آسيان 2045 وشعار هذا العام القائم على "الشمولية والاستدامة"، مضيفًا أن طوكيو ستركز تعاونها مع شركائها في ثلاثة مجالات رئيسية: التعاون المالي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والتنمية المستدامة من خلال الأمن الغذائي والتصدي للكوارث والسلامة العامة عبر مكافحة الجريمة المنظمة والاحتيال الدولي.

كما أشار موتيجي إلى أن اليابان، التي تتولى حاليًا رئاسة عملية القمة الثلاثية بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ستواصل العمل مع البلدين لتعزيز التعاون المستقبلي القائم على المنفعة المتبادلة، بما يخدم مصالح دول آسيان.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعرب موتيجي عن قلق بلاده البالغ إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا في 22 أكتوبر، محذرًا من أن بيونج يانج تواصل تطوير قدراتها النووية والصاروخية بدعم من تعاون عسكري مع روسيا وتمويلات من سرقات العملات المشفرة. ودعا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بالكامل لا يزال أولوية إقليمية.

واتفقت الدول المشاركة في القمة على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والأمن الغذائي والصحة والطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.