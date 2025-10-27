قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تؤكد التزامها بدعم الاستقرار الإقليمي في قمة آسيان بلس

وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي
وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، اليوم، الاثنين، التزام بلاده بمواصلة تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والاستقرار المالي ومواجهة الكوارث.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال القمة الثامنة والعشرين لآسيان بلس ثلاثة (اليابان والصين وكوريا الجنوبية) التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. 

قال موتيجي، في كلمته الافتتاحية حسبما نشرت وزارة الخارجية اليابانية، إن إطار آسيان بلس ثلاثة الذي أُنشئ في كوالالمبور عام 1997 لعب دورًا مهمًا في دعم الاستقرار والازدهار الإقليمي منذ الأزمة المالية الآسيوية، مشيرًا إلى أن التعاون بين دول المجموعة يتوسع اليوم ليشمل قضايا جديدة مثل الشيخوخة السكانية ومكافحة الجريمة المنظمة.

أضاف أن اليابان تقود مبادرات رئيسية في مجالات الأمن الغذائي، منها برنامج احتياطي الطوارئ للأرز، كما تدعم تطوير نظام معلومات الأمن الغذائي لآسيان، فضلًا عن إنشاء آلية التمويل السريع تحت مظلة مبادرة تشيانج ماي متعددة الأطراف لتعزيز الاستجابة للأزمات المالية.

أكد وزير الخارجية الياباني دعم بلاده الكامل لـ رؤية آسيان 2045 وشعار هذا العام القائم على "الشمولية والاستدامة"، مضيفًا أن طوكيو ستركز تعاونها مع شركائها في ثلاثة مجالات رئيسية: التعاون المالي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والتنمية المستدامة من خلال الأمن الغذائي والتصدي للكوارث والسلامة العامة عبر مكافحة الجريمة المنظمة والاحتيال الدولي.

كما أشار موتيجي إلى أن اليابان، التي تتولى حاليًا رئاسة عملية القمة الثلاثية بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ستواصل العمل مع البلدين لتعزيز التعاون المستقبلي القائم على المنفعة المتبادلة، بما يخدم مصالح دول آسيان.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعرب موتيجي عن قلق بلاده البالغ إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا في 22 أكتوبر، محذرًا من أن بيونج يانج تواصل تطوير قدراتها النووية والصاروخية بدعم من تعاون عسكري مع روسيا وتمويلات من سرقات العملات المشفرة. ودعا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بالكامل لا يزال أولوية إقليمية.

واتفقت الدول المشاركة في القمة على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والأمن الغذائي والصحة والطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي التعاون الإقليمي مجالات الأمن الغذائي الاستقرار المالي مواجهة الكوارث أعمال القمة الثامنة والعشرين لآسيان بلس ثلاثة اليابان والصين وكوريا الجنوبية العاصمة الماليزية كوالالمبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

الأنبا مكسيموس يشارك بالمؤتمر السنوي لمجمع كهنة بنها قويسنا

زينة توكل

المديرة التنفيذية لـ قادرون باختلاف: المجمع الشامل بالجيزة نموذج متكامل لخدمة ذوي الإعاقة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر نحو العالمية “Going Global ” بلندن

بالصور

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

نيسان
نيسان
نيسان

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

بورش
بورش
بورش

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد