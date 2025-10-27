سوريا.. اعتقال نائف درغام النائب العام العسكري في عهد نظام الأسد

أعلنت قيادة الأمن الداخلي السورية في محافظة اللاذقية، اليوم الاثنين اعتقال النائب العام العسكري في عهد نظام الأسد، نائف درغام.

يذكر أن الأمن السوري اعتقل اللواء السابق أكرم سلوم العبد الله بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة في سجن صيدنايا، من بينها الإشراف على ما يعرف بـ"غرف الملح"، يوم الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها بحسب وسائل إعلام سورية، أن عملية التوقيف نفذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد مستمر للعبدالله، ما أسفر عن القبض عليه بشكل محكم وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وسقط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، بعد وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق حيث انسحب الجيش السوري من عدد من المدن أبرزها درعا وحلب وإدلب.

وفر الرئيس السوري بشار الأسد وأسرته إلى العاصمة الروسية موسكو، طالبا اللجوء الإنساني، ويقطن فيها حتى اليوم.