مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
أخبار العالم

سوريا.. اعتقال نائف درغام النائب العام العسكري في عهد نظام الأسد

نائف درغام النائب العام العسكري في عهد نظام الأسد
نائف درغام النائب العام العسكري في عهد نظام الأسد

أعلنت قيادة الأمن الداخلي السورية في محافظة اللاذقية، اليوم الاثنين اعتقال النائب العام العسكري في عهد نظام الأسد، نائف درغام.

يذكر أن الأمن السوري اعتقل اللواء السابق أكرم سلوم العبد الله بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة في سجن صيدنايا، من بينها الإشراف على ما يعرف بـ"غرف الملح"، يوم الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها بحسب وسائل إعلام سورية، أن عملية التوقيف نفذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد مستمر للعبدالله، ما أسفر عن القبض عليه بشكل محكم وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وسقط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، بعد وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق حيث انسحب الجيش السوري من عدد من المدن أبرزها درعا وحلب وإدلب.

وفر الرئيس السوري بشار الأسد وأسرته إلى العاصمة الروسية موسكو، طالبا اللجوء الإنساني، ويقطن فيها حتى اليوم.

سوريا نائف درغام اعتقال نائف درغام النائب العام العسكري نظام الأسد

