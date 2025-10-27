إفريقيا تحتفي باليوم (16) للأمن الغذائي.. ومنصة الشراكة للتنمية الزراعية

تستضيف العاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من( 29 إلى 31 أكتوبر الجاري) فعاليات إحياء اليوم الإفريقي الـ16 للأمن الغذائي والتغذية إلى جانب النسخة الـ21 من منصة الشراكة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الدول الإفريقية، والوزراء المعنيين بالزراعة والتغذية، وممثلي مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين في التنمية.



ويأتي تنظيم الحدثين في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية في القارة الإفريقية، نتيجة لتأثيرات التغير المناخي، والصراعات، وتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يجعل من هذه المناسبة منصة مهمة لتبادل الخبرات ووضع رؤى مشتركة لتعزيز صمود الأنظمة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في إفريقيا.



وخلال الأيام الثلاثة، تشهد كيجالي سلسلة من الجلسات الحوارية وورش لعمل رفيعة المستوى التي تبحث في سبل تنفيذ أجندة مالابو بشأن التحول الزراعي، ودعم الاستثمارات الوطنية في الزراعة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحسين القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية، كما يجري تسليط الضوء على دور الشباب والنساء في قيادة التحول الزراعي من خلال الابتكار وريادة الأعمال في سلاسل القيمة الغذائية.



وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي أن هذه الفعاليات تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من أجل تسريع التحول الزراعي في القارة، وضمان حصول جميع الأفارقة على غذاء كافٍ وآمن، كما تهدف إلى حشد الالتزامات السياسية والمالية لتنفيذ برامج التنمية الزراعية ضمن رؤية الاتحاد الإفريقي لعام 2063.



وتحمل نسخة هذا العام من اليوم الإفريقي للأمن الغذائي والتغذية رسالة واضحة مفادها أن تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعّالًا بين الحكومات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لشعوب القارة.