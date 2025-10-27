قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
أخبار العالم

إفريقيا تحتفي باليوم (16) للأمن الغذائي.. ومنصة الشراكة للتنمية الزراعية
أ ش أ

تستضيف العاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من( 29 إلى 31 أكتوبر الجاري) فعاليات إحياء اليوم الإفريقي الـ16 للأمن الغذائي والتغذية إلى جانب النسخة الـ21 من منصة الشراكة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الدول الإفريقية، والوزراء المعنيين بالزراعة والتغذية، وممثلي مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين في التنمية.


ويأتي تنظيم الحدثين في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية في القارة الإفريقية، نتيجة لتأثيرات التغير المناخي، والصراعات، وتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يجعل من هذه المناسبة منصة مهمة لتبادل الخبرات ووضع رؤى مشتركة لتعزيز صمود الأنظمة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في إفريقيا.


وخلال الأيام الثلاثة، تشهد كيجالي سلسلة من الجلسات الحوارية وورش لعمل رفيعة المستوى التي تبحث في سبل تنفيذ أجندة مالابو بشأن التحول الزراعي، ودعم الاستثمارات الوطنية في الزراعة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحسين القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية، كما يجري تسليط الضوء على دور الشباب والنساء في قيادة التحول الزراعي من خلال الابتكار وريادة الأعمال في سلاسل القيمة الغذائية.


وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي أن هذه الفعاليات تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من أجل تسريع التحول الزراعي في القارة، وضمان حصول جميع الأفارقة على غذاء كافٍ وآمن، كما تهدف إلى حشد الالتزامات السياسية والمالية لتنفيذ برامج التنمية الزراعية ضمن رؤية الاتحاد الإفريقي لعام 2063.


وتحمل نسخة هذا العام من اليوم الإفريقي للأمن الغذائي والتغذية رسالة واضحة مفادها أن تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعّالًا بين الحكومات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لشعوب القارة.

العاصمة الرواندية كيجالي اليوم الإفريقي الـ16 للأمن الغذائي والتغذية برنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا مؤسسات الاتحاد الإفريقي منظمات المجتمع المدني

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

ترامب ورئيس الصين

وزير الخارجية الصيني: ترامب وشي جين بينج يحترمان بعضهما

غزة

لجنة إغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية على جهودها المستمرة لدعم القطاع

المتحف المصري لكبير

المتحف المصري الكبير يستعد لافتتاح أسطوري يعيد صياغة العلاقة بين الماضي والمستقبل.. تفاصيل

بالصور

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

