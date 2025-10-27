انهيار جدار على نازحين قرب ميناء غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين بانهيار جدار على نازحين في صالة "جلوريا" الواقعة قرب ميناء غزة، حيث كانت سيارات الإسعاف في المكان لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن انهيار الجدار أسفر عن إصابة 3 أشخاص، موضحة أن المنطقة قرب ميناء الصيادين على شاطئ بحر غزة تعج بالآلاف من النازحين الذين يقطنون في خيام مؤقتة، بعد نزوحهم من أحياء الزيتون، والصبرة، والشجاعية، والتفاح وشمال غزة جراء القصف المستمر.

وأشارت "وفا" إلى أن أن آلاف المنشآت في المنطقة، رغم مظهرها القائم، تعرضت لقصف مباشر وغير مباشر، وأصبحت آيلة للانهيار، ما يشكل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين الفلسطينيين.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 9 سنوات وإصابة عدة مواطنين بجراح، جراء انهيار منزل في حي الصبرة بالمدينة، في ظل استمرار العدوان وتصاعد الخطر على المدنيين.