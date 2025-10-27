قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بوتين يوقع قانونا يلغي اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين روسيا وأمريكا

محمد على

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونًا بإنهاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التخلص من البلوتونيوم، الذي لم يعد ضروريًا للأغراض الدفاعية.

وأفادت وكالة" سبوتنيك" الروسية، أنه تم نُشر الوثيقة على البوابة الرسمية للنشر القانوني في روسيا.

وبحسب الوثيقة، ينهي القانون الاتفاق بين حكومتي روسيا والولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم، الذي أعلن أنه لم يعد ضروريا لأغراض الدفاع (أي تحويل ما لا يقل عن 34 طنا من البلوتونيوم التسليحي إلى الأغراض المدنية)، والتعامل معه والتعاون في هذا المجال، الموقّع في موسكو في 29 أغسطس عام 2000، وفي واشنطن في الأول من سبتمبر 2000.

أشارت الوثائق المرفقة إلى تعليق العمل بالاتفاقية وبروتوكولاتها عام 2016، بمرسوم صادر عن الرئيس الروسي.

وكان السبب في ذلك تغيير جذري في الظروف، كفرض عقوبات أمريكية ضد روسيا، واعتماد قانون دعم أوكرانيا، الذي يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتوسع حلف شمال الأطلسي شرقًا، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في دول أوروبا الشرقية، ونية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاقية دون موافقة روسيا.

واضافت "سبوتنيك" انه تم التأكيد على أن قانون تعليق الاتفاقية ينص على بقاء البلوتونيوم الروسي المشمول بها خارج نطاق أنشطة الأسلحة النووية.

حدد القانون شروط استئناف الاتفاقية، وهي تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية المتمركزة على أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو، التي انضمت إلى الحلف بعد 1 سبتمبر 2000، وإلغاء قانون ماجنيتسكي لعام 2012، وقانون دعم حرية أوكرانيا لعام 2014، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا، وتعويض روسيا الاتحادية عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فرضها، وأحكام أخرى.

بوتين اتفاقية البلوتونيوم روسيا الولايات المتحدة

