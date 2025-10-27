مسئولة في سيول: لا يوجد لقاء قريب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

صرحت مستشارة الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم "الاثنين" بأنها لا تعتقد أن هناك فرصة لاجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأوضحت أوه هيون جو، نائبة مدير الأمن القومي في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، للصحفيين أنها لا تملك معلومات محددة، على الرغم من التكهنات في وسائل الإعلام، حول اجتماع بين الرئيسيين أثناء زيارة ترامب لآسيا.

وقال ترامب إنه منفتح على الاجتماع مع كيم.

وخلال زيارته لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، من المقرر أن يعقد ترامب قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج على هامش فعاليات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وتسعى واشنطن وسول إلى الانتهاء من اتفاق تجاري أولي تم التوصل إليه مع ترامب في يوليو، بعد انتهاء اجتماع القمة الأول في أغسطس دون اتفاق.

وبعد ثلاث جولات من المفاوضات التجارية هذا الشهر، أشار المفاوضون الكوريون الجنوبيون في الأيام الأخيرة إلى أن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن تفاصيل حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار، وهي المضمنة في الاتفاقية، على الرغم من إحراز بعض التقدم في تضييق هوة الخلافات.

وقالت المستشارة الرئاسية إنها استبعدت التوصل إلى أي اتفاق تجاري نهائي خلال اجتماع لي وترامب هذا الأسبوع.