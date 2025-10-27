ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، عن فكرة السعي لولاية ثالثة من خلال سيناريو غير مباشر، يتمثل في ترشح نائبه جيه دي فانس لمنصب الرئيس، على أن يتنازل لاحقا عن المنصب لصالحه في حال فوزه.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، بأن ترامب صرح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه من ماليزيا إلى اليابان، اليوم الإثنين: "أعتقد أن الناس لن يعجبهم ذلك.. إنه أمر ظريف للغاية.. ليس كذلك، ولن يكون مناسبا".

وأضاف أن هناك "أشخاصا جيدين" يمكنهم الترشح في عام 2028.. ذاكرا اسمي عضوين بارزين في حكومته، واصفا إياهما بأنهما لا يُقهران تقريبا إذا ما تنافسا على منصب نائب الرئيس معا.

وتابع: "من الواضح أن نائب الرئيس رائع.. وماركو روبيو رائع أيضا.. لست متأكدا مما إذا كان أي شخص سيترشح ضدهما.. لذلك أعتقد أنه لو تصرفا كمجموعة، فسيكون من الصعب إيقافهما".

وكان الرئيس الأميركي أقرّ في وقت سابق بأن هذا السيناريو (ترشح فانس ثم تنازله عن السلطة) يُمثّل إحدى الطرق التي قد تُمكّنه من العودة إلى منصبه في عام 2028.