عاهل الأردن: لا نية لإرسال قوات إلى غزة.. ومهمة أي وجود دولي يجب قصره على حفظ السلام

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في مقابلة مع شبكة "بي.بي.سي"، أن الأردن ومصر مستعدان لتدريب أعداد كبيرة من قوات الأمن الفلسطينية دعمًا لإعادة بناء المؤسسات الأمنية الفلسطينية.



وأوضح الملك أن بلاده لن ترسل قوات إلى قطاع غزة، موضحا أن "الأردن قريب سياسيا جدا من التطورات هناك"، ومشددا على أن تسيير دوريات مسلحة في غزة وضع لا ترغب أي دولة في التورط فيه.



وأضاف الملك عبد الله أن الدول سترفض أي محاولة لفرض السلام في غزة بموجب خطة ترمب لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مهمة أي قوات دولية في القطاع يجب أن تكون لحفظ السلام وليس فرضه.

وعلى جانب آخر، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الاثنين)، على توصية الجيش الإسرائيلي برفع "الوضع الخاص" المفروض على الجبهة الداخلية في جنوب البلاد، بدءا من يوم غد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر.



ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.



ويأتي هذا القرار في ظل تقييمات أمنية جديدة تشير إلى تراجع مستوى التهديدات المباشرة من قطاع غزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم اليوم إن واشنطن لا تعتبر الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوًا في جماعة فلسطينية "مقاومة" في غزة انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأعلنت إسرائيل إنها قصفت عضوًا في جماعة الجهاد الإسلامي يوم السبت، متهمة الفرد بالتخطيط لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

ونفت الجهاد الإسلامي أنها كانت تخطط لهجوم.