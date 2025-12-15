خبير إستراتيجي: إسرائيل تستثمر حادث سيدني إعلاميا.. لا علاقة بالواقعة بتدمر

أكد الدكتور نضال أبو زيد، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن حادث سيدني لا يرتبط بما حدث في تدمر للقوات الأمريكية والسورية، مشيرًا إلى أن الحادث تم استثماره من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو ضد أستراليا، التي كانت من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية واعترفت بالدولة الفلسطينية.

وأوضح نضال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تسعى عبر هذه العمليات إلى ترميم صورتها الخارجية وإعادة سردية المظلومية ومعاداة السامية التي كانت تروج لها إعلاميًا، متوقعًا حدوث المزيد من هذه الحوادث قبل نهاية العام في دول اعترفت بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن هذه العمليات قد تكون مدبرة من قبل إسرائيل أو أذرعها الاستخباراتية.

وأشار نضال ابو زيد، إلى أن الجانب الإسرائيلي استثمر الحادث إعلاميًا، وطلب مباشرة التحقيقات، مؤكدًا أن عملية تحديد المهاجمين كانت سهلة ولم يتم قتلهم، ما يعزز احتمال أن تكون الحادثة جزءًا من استراتيجيات إسرائيلية مدروسة لتحقيق أهداف سياسية وإعلامية.