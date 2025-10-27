قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاعر السويس إبراهيم التوني: الشعر حياة.. والحرية هي مبتغى النص| حوار
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة
حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة فلسطين تقر مشروعا يتضمن تحركات البرلمان العربي لدعم القضية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

عقدت اليوم لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة  محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي- رئيس لجنة فلسطين، ومشاركة أصحاب المعالي أعضاء اللجنة، اجتماعها الأول لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، في إطار متابعتها لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد  محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي،  أنه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وبعد عامين من عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارًا واسعًا طال البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، وفرض حصار خانق أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وشبه انعدام تام لأبسط مقومات الحياة.

وأضاف: يأتي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في قمة شرم الشيخ للسلام في 13 أكتوبر 2025م، كثمرةً للجهود الدبلوماسية العربية المكثفة، وعلى رأسها الدور التاريخي والريادي الذي قامت به جمهورية مصر العربية في رعاية مفاوضات وقف إطلاق النار، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر وجمهورية تركيا، وعدد من الشركاء الدوليين الذين أسهموا في الوصول إلى هذا الاتفاق وتهيئة المناخ لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع المنكوب.

وأشار إلى أن ذلك يشكل بارقة أمل جديدة أمام الشعب الفلسطيني الصامد، ومرحلة مهمة نحو إنهاء المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أبناء غزة منذ بداية العدوان.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية من خلال رعايتهما لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والذي أفضى إلى اعتماد إعلان نيويورك باعتباره أساسًا لتنفيذ حل الدولتين، وفتح المجال أمام الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وجدد اليماحي، التزام البرلمان العربي بمواصلة العمل مع برلمانات الدول الأعضاء، والمؤسسات البرلمانية العالمية، لإطلاق كل آليات الضغط والمساءلة حتى يتحقق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الذي يُعدّ المصدر الأساسي للصراع، مشددًا على أهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية والدولية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير.

واعتمدت اللجنة عدد من التوصيات والقرارات المهمة التي سيتم رفعها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي لاعتمادها ضمن التحركات القادمة لدعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة.

*بالفيديو... كلمة رئيس البرلمان العربي خلال ترؤسه اجتماع لجنة فلسطين*
https://youtu.be/psd_Bwg67Ak

*فيديو الخبر*
https://youtu.be/qv94SeayDck?si=VmbOREdau6snLYW4

لجنة فلسطين محمد بن أحمد اليماحي البرلمان العربي القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ للسلام قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترشيحاتنا

غزة

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة الصعوبة

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

حماس

حماس: قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد