خبير إستراتيجي: داعش يعيد بناء نفسه في البادية السورية.. وواشنطن تستثمر حادث تدمر لشرعنة قاعدة عسكرية

أكد الدكتور نضال أبو زيد، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن البادية السورية تحتوي على جيوب لتنظيم داعش، حيث يقوم بإعادة تسليح نفسه بالذخائر المتبقية من الجيش السوري ويعيد إنتاج نفسه تدريجيًا.

وأشار "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن السيناريو الأمريكي في عملية تدمر استُثمر لتبرير إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في مطار المزة أو منطقة أخرى بسوريا، موضحًا أن الولايات المتحدة تسعى لضمان ترحيل قواتها من قاعدة عين الأسد في العراق إلى قاعدة جديدة لها في سوريا تخطط لإنشاءها.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الأراضي السورية مناسبة لنقل القوات الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن تحاول إقناع إسرائيل بالتوقف عن الاعتداءات على الأراضي السورية، معتبرة ضرورة كبح جماح إسرائيل ضمن استراتيجيتها في الداخل السوري.