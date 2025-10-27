قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
"الوزراء" يؤكد التعاون بين مصر والدول العربية لتعزيز التكامل بمجالات الصناعة والطاقة
لجنة فلسطين تقر مشروعا يتضمن تحركات البرلمان العربي لدعم القضية
لأول مرة منذ هجمات السابع من أكتوبر.. إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب ابتداء من الغد
ليتوانيا تتهم بيلاروسيا بشن هجمات هجينة عبر بالونات وتلوح بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل

غزة المدمرة
غزة المدمرة
محمد على

أعلنت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن احتجاز الصحفي البريطاني سامي حمدي، صباح الأحد، في مطار سان فرانسيسكو الدولي، بعد مشاركته في فعاليات تحدث فيها عن الحرب الإسرائيلية على غزة خلال جولته في الولايات المتحدة.
 

وذكرت صحيفة الجارديان “The Guardian” أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وصف الاحتجاز بأنه "اعتداء صارخ على حرية التعبير"، مؤكداً أن حمدي أوقف بسبب مواقفه السياسية وانتقاده للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة. 

وأضاف البيان أن محاميي حمدي يعملون على معالجة الظلم، ويطالبون بالإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أن "جريمته الوحيدة هي انتقاد حكومة أجنبية متهمة بارتكاب جرائم إبادة".

من جهتها، قالت تريشيا ماكلاكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، إن "تأشيرة حمدي أُلغيت، وهو الآن محتجز بانتظار الترحيل"، مضيفة أنهم "يقوضون الأمن القومي الأمريكي لن يُسمح لهم بالبقاء أو العمل في البلاد".

كان حمدي قد ألقى كلمة يوم السبت في الحفل السنوي لمجلس كير في سكرامنتو، وكان من المقرر أن يشارك الأحد في فعالية فرع فلوريدا.

وجاء الاحتجاز بعد إعلان الناشطة اليمينية لورا لوومر، المعروفة بمواقفها المعادية للإسلام ونشرها نظريات مؤامرة، أنها مارست ضغوطاً على وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية للإسراع باتخاذ إجراءات ضد حمدي، مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء نتيجة ضغطها المستمر على السلطات.

ويعد حمدي أحدث صحفي يُحتجز أو يُرحّل بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين، فقد تم في وقت سابق من أكتوبر ترحيل الصحفي ماريو جيفارا إلى السلفادور بعد اعتقاله أثناء بث مباشر لتظاهرات مناهضة لترامب.

وفي 30 سبتمبر، أصدر قاضٍ فيدرالي عُيّن في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريجان حكماً بأن سياسة الإدارة الأمريكية باحتجاز وترحيل الأكاديميين الأجانب بسبب آرائهم المؤيدة لفلسطين تنتهك الدستور الأمريكي وتهدف إلى "إسكات حرية التعبير".

 ومن المتوقع أن يتم استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، التي يهيمن عليها المحافظون بفضل تعيينات ترامب.
ورغم ذلك، أكدت وزارة الخارجية أنها ستواصل سحب التأشيرات وفق السياسة نفسها، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة.

سلطات الهجرة احتجاز الصحفي البريطاني سامي حمدي مطار سان فرانسيسكو الدولي الحرب الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترشيحاتنا

مسلسل ابن النادي

نهاية مثيرة.. موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة الأخيرة

مي عمر

مي عمر تعلن تفاصيل مسلسلها الجديد.. والعرض فى رمضان 2026

بتول الحداد

بتول الحداد تطلب الدعاء لوالدها قبل خضوعه لعملية قلب مفتوح

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد