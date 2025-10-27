ترامب يحذر بوتين بالغواصة النووية: لا نخوض لعبة مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينبغي أن يوقف الحرب في أوكرانيا بدلًا من اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، مشيرًا إلى أن لدى الولايات المتحدة غواصة نووية متمركزة قبالة السواحل الروسية.

وردًا على سؤال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة حول تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" المعروف لدى حلف شمال الأطلسي باسم سكاي فول، والذي قالت موسكو إنه قطع مسافة 14 ألف كيلومتر، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مدى مماثل لأنها تمتلك غواصة نووية قبالة الساحل الروسي.

وأضاف ترامب أن الروس يدركون وجود تلك الغواصة النووية الأمريكية، التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، معتبرًا أنه لا داعي لصواريخ بعيدة المدى إذا كانت القوة الأمريكية قريبة من أراضيهم.

وانتقد ترامب تصريحات بوتين بشأن التجربة الصاروخية، قائلًا إن عليه أن يركز على إنهاء الحرب التي كان ينبغي أن تستمر أسبوعًا واحدًا فقط لكنها تدخل عامها الرابع الآن، بدلًا من استعراض القوة العسكرية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي تعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه أقرّ بأن تحقيق السلام هناك أصعب من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة أو إنهاء النزاع بين الهند وباكستان.

وأشار ترامب إلى أن روسيا تجري اختبارات صاروخية بانتظام، مضيفًا أن الولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه، ومؤكدًا أن بلاده لا تخوض لعبة مع موسكو.

وكان بوتين قد أعلن، الأحد، أن روسيا نجحت في اختبار صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية من طراز بوريفيستنيك، وهو سلاح قادر على حمل رأس نووي وتقول موسكو إنه قادر على اختراق أي درع دفاعي، مؤكدة أنها ستتجه نحو نشره.