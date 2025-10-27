قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
أخبار العالم

ترامب يحذر بوتين بالغواصة النووية: لا نخوض لعبة مع روسيا

ترامب
ترامب
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينبغي أن يوقف الحرب في أوكرانيا بدلًا من اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، مشيرًا إلى أن لدى الولايات المتحدة غواصة نووية متمركزة قبالة السواحل الروسية.

وردًا على سؤال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة حول تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" المعروف لدى حلف شمال الأطلسي باسم سكاي فول، والذي قالت موسكو إنه قطع مسافة 14 ألف كيلومتر، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مدى مماثل لأنها تمتلك غواصة نووية قبالة الساحل الروسي.

وأضاف ترامب أن الروس يدركون وجود تلك الغواصة النووية الأمريكية، التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، معتبرًا أنه لا داعي لصواريخ بعيدة المدى إذا كانت القوة الأمريكية قريبة من أراضيهم.

وانتقد ترامب تصريحات بوتين بشأن التجربة الصاروخية، قائلًا إن عليه أن يركز على إنهاء الحرب التي كان ينبغي أن تستمر أسبوعًا واحدًا فقط لكنها تدخل عامها الرابع الآن، بدلًا من استعراض القوة العسكرية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي تعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه أقرّ بأن تحقيق السلام هناك أصعب من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة أو إنهاء النزاع بين الهند وباكستان.

وأشار ترامب إلى أن روسيا تجري اختبارات صاروخية بانتظام، مضيفًا أن الولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه، ومؤكدًا أن بلاده لا تخوض لعبة مع موسكو.

وكان بوتين قد أعلن، الأحد، أن روسيا نجحت في اختبار صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية من طراز بوريفيستنيك، وهو سلاح قادر على حمل رأس نووي وتقول موسكو إنه قادر على اختراق أي درع دفاعي، مؤكدة أنها ستتجه نحو نشره.

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

