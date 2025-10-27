حماس: نعمل على استخراج جثامين من 7 إلى 9 أسرى إسرائيليين في غزة

أبلغت حركة "حماس" الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة أنها باشرت عملية استخراج وانتشال جثامين ما بين 7 و9 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين داخل القطاع، وفق تقارير عربية.



وذكرت التقاير أن فرق البحث تمكنت من تحديد مواقع الجثامين في مناطق مختلفة داخل غزة، مشيرةًة إلى أن الحركة أبلغت استعدادها لتسليم الجثامين عبر الصليب الأحمر فور انتشالها، من دون تحديد موعد نهائي لذلك.



وأوضحت أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تتواصل مع الجهات المعنية بهذا الملف بعد وصول معدات ثقيلة للمساعدة في عمليات التنقيب والبحث تحت الركام.



وأضافت أن فرق "حماس" كانت قد بدأت عمليات البحث قبل عدة أيام، خاصة في منطقة "الخط الأصفر" جنوبي القطاع، حيث يُعتقد أن بعض الجثامين مدفونة هناك، في إطار استكمال جهودها للعثور على رفات الأسرى الإسرائيليين الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة على غزة.