تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
"الوزراء" يؤكد التعاون بين مصر والدول العربية لتعزيز التكامل بمجالات الصناعة والطاقة
لجنة فلسطين تقر مشروعا يتضمن تحركات البرلمان العربي لدعم القضية
لأول مرة منذ هجمات السابع من أكتوبر.. إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب ابتداء من الغد
ليتوانيا تتهم بيلاروسيا بشن هجمات هجينة عبر بالونات وتلوح بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو
أخبار العالم

حماس: نعمل على استخراج جثامين من 7 إلى 9 أسرى إسرائيليين في غزة

غزة
غزة
فرناس حفظي

أبلغت حركة "حماس" الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة أنها باشرت عملية استخراج وانتشال جثامين ما بين 7 و9 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين داخل القطاع، وفق تقارير عربية.


وذكرت التقاير  أن فرق البحث تمكنت من تحديد مواقع الجثامين في مناطق مختلفة داخل غزة، مشيرةًة إلى أن الحركة أبلغت استعدادها لتسليم الجثامين عبر الصليب الأحمر فور انتشالها، من دون تحديد موعد نهائي لذلك.


وأوضحت أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تتواصل مع الجهات المعنية بهذا الملف بعد وصول معدات ثقيلة للمساعدة في عمليات التنقيب والبحث تحت الركام.


وأضافت أن فرق "حماس" كانت قد بدأت عمليات البحث قبل عدة أيام، خاصة في منطقة "الخط الأصفر" جنوبي القطاع، حيث يُعتقد أن بعض الجثامين مدفونة هناك، في إطار استكمال جهودها للعثور على رفات الأسرى الإسرائيليين الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة على غزة.

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

