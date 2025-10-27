الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم بمجال الصحة النفسية في قطاع غزة تجاوز المليون خلال العامين الماضيين، نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

في سياق متصل أفادت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 8 شهداء و13 مصابًا خلال 48 ساعة، ذاكرة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات هذا العدد ما يجعل حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 تصل إلى 68,527 قتيلًا و170,395 مصابًا.

وخلال ذلك، قالت عائلات الرهائن في إسرائيل إنها تدعو إلى تعليق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات.

و دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل، الإثنين، إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية، إلى حين تسليم حركة حماس جميع الرفات المتبقية لديها.

وقال المنتدى في بيان: "حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الأسرى القتلى المحتجزين لديها. لقد مر أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في الاتفاق لإعادة جميع الأسرى الـ48، ومع ذلك لا يزال 13 منهم في قبضة حماس".

وأضاف البيان أن العائلات "تحث حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والوسطاء على عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق حتى تفي حماس بجميع التزاماتها وتعيد كل الأسرى إلى إسرائيل".

وأفاد مجمع ناصر الطبي بمقتل فلسطيني جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منطقة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.