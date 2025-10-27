الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بسيادة إسرائيل على أراضٍ محتلة

صرح الاتحاد الأوروبي بأنه لن يعترف بسيادة إسرائيل على أراضٍ محتلة، و ذلك بحسب نبأ عاجل ل "العربية".

و من جانبه دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل إلى تعليق المرحلة التالية من الاتفاق حتى تسلّم حماس جميع الرفات المتبقية لديها، بحسب "يورونيوز".

و كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن واشنطن تضغط على تل أبيب للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل استعادة جميع الجثامين.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن لا تعتبر الضربة الإسرائيلية في غزة خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم أميركيًا.