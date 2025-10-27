قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

فرناس حفظي

اعتقل الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا ترى في الضربة الإسرائيلية على قطاع غزة خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه واشنطن.
وفي المقابل، طالب منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل الحكومة الإسرائيلية بـتعليق المرحلة التالية من الاتفاق إلى حين تسليم حركة حماس جميع رفات الأسرى الإسرائيليين المتبقين لديها.

وأبلغت حركة "حماس" الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة أنها باشرت عملية استخراج وانتشال جثامين ما بين 7 و9 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين داخل القطاع، وفق تقارير عربية.


وذكرت التقارير أن فرق البحث تمكنت من تحديد مواقع الجثامين في مناطق مختلفة داخل غزة، مشيرةًة إلى أن الحركة أبلغت استعدادها لتسليم الجثامين عبر الصليب الأحمر فور انتشالها، من دون تحديد موعد نهائي لذلك.


وأوضحت أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تتواصل مع الجهات المعنية بهذا الملف بعد وصول معدات ثقيلة للمساعدة في عمليات التنقيب والبحث تحت الركام.


وأضافت أن فرق "حماس" كانت قد بدأت عمليات البحث قبل عدة أيام، خاصة في منطقة "الخط الأصفر" جنوبي القطاع، حيث يُعتقد أن بعض الجثامين مدفونة هناك، في إطار استكمال جهودها للعثور على رفات الأسرى الإسرائيليين الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة على غزة.

