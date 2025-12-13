تقارير: صلاح يعود أساسيا مع ليفربول أمام برايتون بعد تصفية الأجواء مع سلوت

أكد بول جورست، مراسل موقع "ليفربول إيكو" في ليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح مرشح بقوة للظهور أساسياً مع فريقه أمام برايتون في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة يوم السبت على ملعب أنفيلد.

وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات للدوري، ولم يشارك في مباراتين، كما تم استبعاده من مواجهة إنتر ميلان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، عقب تصريحاته الانتقادية للنادي.

وأوضحت عدة تقارير أن صلاح تم إدراجه في تشكيلة الريدز بعد محادثات إيجابية أجراها مع المدير الفني الهولندي أرني سلوت، أمس، ليغلق بذلك صفحة الخلافات الأخيرة التي أبعدته عن التشكيلة في بعض المباريات السابقة.

وأشار جورست إلى أن تراجع مستوى ألسكندر إيزاك وغياب كودي جاكبو للإصابة يزيدان من فرص مشاركة صلاح أساسياً، وهو ما أكده المدير الفني سلوت بإعادة النجم المصري إلى التشكيلة استعدادًا لمواجهة برايتون.

وكان محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، قد غاب عن التشكيل الأساسي خلال المباريات الثلاث الأخيرة للريدز في الدوري، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، في ظل بداية متعثرة لحامل اللقب هذا الموسم.

وزادت حدة التوتر بعدما لم يشارك كبديل في مباراة التعادل (3-3) أمام ليدز يونايتد السبت الماضي، وهو ما دفعه لإطلاق تصريحات مثيرة أكد خلالها أنه تم التضحية به من قبل إدارة نادي الريدز، مشيرًا إلى عدم وجود أي علاقة تجمعه بالمدرب الهولندي.

وتصاعدت الأزمة عقب تلك التصريحات، حيث تم استبعاد محمد صلاح بشكل كامل من قائمة ليفربول التي خاضت مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف دون رد، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل النجم المصري داخل أنفيلد.