قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نيابة عن محافظ الأقصر| أبو زيد يزور مصابي انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة ..صور

نيابة عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر نائب محافظ الأقصر يزور ضحايا انهيار منزل الدير بمستشفي طيبة التخصصى
نيابة عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر نائب محافظ الأقصر يزور ضحايا انهيار منزل الدير بمستشفي طيبة التخصصى
شمس يونس

نيابةً عن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قام الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ بزيارة مستشفى طيبة التخصصي، وذلك لمتابعة تداعيات حادث انهيار منزل بقرية الدير التابعة لـ مركز إسنا، والذي وقع فجر اليوم السبت .

وكان في استقبال نائب محافظ الأقصر ، على صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور عرفة الهواري مدير إدارة الرعاية الثانوية .


تعود الواقعة للساعات الأولى من فجر اليوم، حيث انهار منزل مبني بالطوب الأخضر ومكون من طابق واحد، بقرية الدير شرق  أمام مسجد السلام بالقرية. وفور وقوع الحادث وصلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف التي باشرت أعمال البحث والإنقاذ أسفل الأنقاض.

وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي وهم طفل 9 سنوات، وطفلة 5 سنوات، وسيدة 34 عامًا (الأم)، كما أسفر انهيار المنزل عن حالتا إصابة بجروح سطحية خرجتا بتحسن وهم طفل 7 سنوات، وطفلة 14 عامًا.

وكان محافظ الأقصر قد وجه الأجهزة التنفيذية والأمنية بمتابعة الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تقديم أوجه الدعم للأسر المتضررة من مديرية التضامن الإجتماعي حيث تقوم مؤسسة مصر الخير بتوفير سبل الإعاشة والاغاثة ، وإعادة تأهيل وبناء المنزل بشكل عاجل.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يتجه إلى استاد أحمد بن علي استعدادا لمواجهة فلامنجو في كأس القارات للأندية

منتخب الجزائر

قائمة الجزائر لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا

جنش

جنش: علاقتي جيدة مع وليد دعبس .. وراضٍ عن تجربتي في مودرن سبورت

بالصور

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بـ 10 حيل مجرّبة.. كيف تزيد من شغف الأطفال بالمذاكرة؟

أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

زيارة رئيس الأركان إلى ايث
زيارة رئيس الأركان إلى ايث
زيارة رئيس الأركان إلى ايث

فيديو

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد