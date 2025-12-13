مديرية العمل بالأقصر تنفذ اختبارات للخياطة وتسلم عقود شغل لذوي الهمم

تواصل مديرية العمل بمحافظة الأقصر جهودها في تنفيذ البرامج التدريبية ومبادرات التمكين الاقتصادي، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وبتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

تابع محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر سير الاختبارات العملية والنظرية للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وذلك بحضور كل من محمد سيد مدير إدارة التدريب المهني، والحسيني طاهر مدير إدارة التشغيل.

وأكد وكيل الوزارة أن التدريب الحرفي يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والفتيات اقتصاديًا، من خلال إكسابهم مهارات عملية تؤهلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن جميع برامج التدريب المهني تقدم بشكل مجاني عبر مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل، شهدت مديرية العمل بالأقصر فعالية تسليم ٩ عقود عمل لذوي الهمم بمختلف الإعاقات، وذلك بحضور ومتابعة وزير العمل محمد جبران عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام الدولة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتفعيل نسب التشغيل القانونية، وتوفير بيئة عمل دامجة تراعي حقوقهم وتدعم قدراتهم.

وجرى تسليم العقود تحت إشراف محمود باسل مدير عام المديرية، ضمن خطة الوزارة للتوسع في تشغيل ذوي الهمم والتعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص لتهيئة فرص عمل حقيقية ومستدامة.



وأكدت مديرية العمل بالأقصر استمرارها في تطوير برامج التدريب المهني بمختلف المهن، والتوسع في فرص التشغيل لذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية، وتكثيف التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق نسب التشغيل القانونية.

ويأتي ذلك في إطار عمل تكاملي يهدف إلى دعم المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.