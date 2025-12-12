قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق فعاليات المنتدى العربي الإفريقي للشباب من القاهرة إلى الأقصر

بمشاركة 250 شابًا وفتاة.. انطلاق فعاليات المنتدى العربي الإفريقي للشباب من القاهرة إلى الأقصر
شمس يونس

انطلقت اليوم رحلة شباب الجامعات العربية والإفريقية إلى محافظة الأقصر ضمن برنامج اعرف بلدك، بمشاركة 250 طالبًا وطالبة، للمشاركة في النسخة الرابعة عشرة من المنتدى العربي الإفريقي للشباب، والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة برئاسة الدكتور سيد خليفة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإدارتي الشباب والبيئة بجامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر الجاري، تحت عنوان الجامعات الخضراء.. خطوة نحو مستقبل مستدام، وتستضيفه محافظتا الأقصر وأسوان.

وأكد الدكتور سيد خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة ونقيب الزراعيين، أن نسخة هذا العام تحمل اسم الراحل الدكتور مجدي علام تقديرًا لدوره في تأسيس ودعم العمل البيئي والشبابي. وأوضح أن فعاليات المنتدى ستشهد تنفيذ مبادرة لزراعة شتلات أشجار بالحديقة النباتية في أسوان تحمل أسماء الجامعات المشاركة، ضمن مساهمة الشباب في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وباعتبارها إحدى آليات مواجهة التغيرات المناخية ودعم الأحزمة الخضراء للمشروعات العمرانية. وشدد خليفة على أهمية متابعة هذه المشروعات لضمان استدامتها وتحقيق أهداف التنوع البيئي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، أن المنتدى يأتي مواكبًا لاتجاه الجامعات العربية نحو التحول إلى جامعات خضراء صديقة للبيئة، وتعزيز معايير الاستدامة داخل الحرم الجامعي. وأضاف أن البرنامج السياحي المصاحب للمنتدى يتضمن زيارات لأبرز المعالم التاريخية في الأقصر وأسوان، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للطلاب متابعة الفعاليات والتفاعل مع المشاركين.

وأشار رشوان إلى أن المنتدى يناقش التحديات التي تواجه الجامعات العربية في مجال الاستدامة، ويعمل على بناء شبكة شبابية عربية لتبادل الخبرات، ودعم دمج قضايا البيئة في المناهج والأنشطة الأكاديمية. كما يشمل البرنامج جلسات تدريب وورش عمل يشارك فيها خبراء مصريون وعرب، بهدف إعداد جيل قادر على قيادة المبادرات البيئية في مجتمعاته. وأضاف أن الاتحاد يستعد لإطلاق سلسلة من الأنشطة بالتعاون مع جهات دولية لتعزيز الوعي البيئي وتطوير قدرات الشباب في مواجهة المخاطر التي تهدد البيئة.

الاقصر اخبار الاقصر اعرف بلدك

