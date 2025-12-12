جامعة الأقصر الأهلية تبحث آفاق تعاون جديدة مع معهد جوته الألماني

استقبلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصرالأهلية، والدكتور السعدي الغول السعدي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وفدًا رفيع المستوى من معهد جوته الألماني، ضم كاترينا بفيفر، مدير معهد جوته بالقاهرة، و جيهان زكي، مدير معهد جوته بالإسكندرية، كما رافق الوفد كلاً من: الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن الحكومية، والدكتور عاصم عز الدين العماري العميد السابق لكلية الألسن بجامعة الأقصر. والدكتورة إيمان رجب نجيب، المشرف الأكاديمي لكلية اللغات والعلوم الإنسانية. في زيارة تهدف إلي بحث سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان تعزيز الشراكات في مجالات تعليم اللغة الألمانية، دعم الأنشطة الثقافية، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى استكشاف برامج تدريبية مشتركة تخدم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت رئيس الجامعة حرص جامعة الأقصر الأهلية على الانفتاح على المؤسسات العالمية، خاصة تلك التي تملك حضورًا ثقافيًا وتعليميًا مؤثرًا مثل معهد جوته، مشيرة إلى أن التعاون المرتقب سيسهم في رفع كفاءة الطلاب وتوسيع آفاقهم الدولية.

من جانبها، أعربت ممثلتَا معهد جوته عن سعادتهما بزيارة الجامعة، مشيدتين بالموقع المميز لجامعة الأقصر وبفرص التعاون الواعدة في مدينة تعد واحدة من أهم مراكز الحضارة والتراث في العالم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الجامعة المستمرة لبناء شراكات دولية وتوفير فرص تعليمية وثقافية متميزة لأبنائها.