قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مو ينتصر .. جماهير ليفربول تدعم صلاح بعد أزمته مع سلوت
بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري السبت .. واستقرار ملحوظ
أخبار التكنولوجيا | 5هواتف خارقة قادمة في 2026.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo S50 وS50 Pro Mini
قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية
سعر الذهب عيار 21 اليوم 13-12-2025
جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
أسيست صلاح .. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك برايتون بالبريميرليج
وصلوا 29..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | 5هواتف خارقة قادمة في 2026.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo S50 وS50 Pro Mini

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
شيماء عبد المنعم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


آبل تكشف عن تحديث iOS 26.2 .. ميزات غير متوقعة تغير قواعد اللعبة
 

أطلقت شركة آبل تحديث iOS 26.2، وهو التحديث الرئيسي الثاني لنظام التشغيل iOS 26 الذي تم إصداره في سبتمبر الماضي، حيث تم طرح التحديث في 12 ديسمبر، ويأتي بعد أكثر من شهر من إصدار iOS 26.1. 


عندما تلتقي الفخامة بالتكنولوجيا.. 5 هواتف ستغير القواعد في 2026
 

مع بداية عام 2026، من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية موجة من الأجهزة الثورية، حيث تستعد خمس من كبرى الشركات التقنية للكشف عن موديلاتها الرائدة. 

موتورولا تستعد لإطلاق أول هواتف عائلة Edge 70.. سعر ومواصفات

 

تستعد شركة موتورولا، لإطلاق هاتفها الجديد Motorola Edge 70، كأول عضو في عائلة Edge 70 خلفا لـ Edge 60، وقد تم تسريب العديد من التفاصيل حول الهاتف قبل إطلاقه الرسمي. 


قمة الأداء والتصميم.. أقوى خمس هواتف في 2025

في عام 2025، تواصل شركات الهواتف الذكية الكبرى ابتكار وتطوير الأجهزة التي تحدد ملامح المستقبل، مع التركيز على تقديم تقنيات متقدمة وأداء استثنائي.

أفضل 5 هواتف متوسطة لعام 2025.. مواصفات وأداء مميز بأسعار معقولة

في ظل التباطؤ الذي يشهده سوق الهواتف الذكية بشكل عام، تواصل الهواتف المتوسطة تحقيق قفزات كبيرة في الأداء والتقنيات، إذا كنت تبحث عن جهاز يجمع بين الأداء المتميز والسعر المعقول، فإن الهواتف المتوسطة لعام 2025 تقدم لك خيارات رائعة.


أقوى 5 هواتف اقتصادية في 2025.. مواصفات مدهشة بأسعار معقولة

مع تعدد الخيارات المتاحة في سوق الهواتف الذكية، قد يكون من الصعب اختيار هاتف يناسب ميزانيتك دون التنازل عن الأداء أو الجودة، لحسن الحظ، هناك العديد من الهواتف الاقتصادية التي تقدم مواصفات قوية وتجربة متميزة دون أن تضطر لدفع الكثير من المال.

فيفو تستعد لإطلاق هاتفي Vivo S50 وS50 Pro Mini بمواصفات قوية

من المقرر أن تكشف شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo S50 ونسخته S50 Pro Mini في الصين يوم 15 ديسمبر، وفي الوقت الذي أكدت فيه الشركة بعض المواصفات الرئيسية لنسخة Pro Mini، لم تكشف بعد عن تفاصيل كبيرة حول مواصفات Vivo S50.

الذكاء الاصطناعي الخارق.. OpenAI تحتفل بعشر سنوات من الإنجازات

في 11 ديسمبر 2015، أحدثت شركة OpenAI ضجة كبيرة في الساحة التقنية بإعلانها الرسمي عن تأسيسها، وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة في الأوساط التقنية، حيث تراوحت بين الدهشة والحماس.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

ترشيحاتنا

ممدوح عيد

ممدوح عيد يتبادل الهدايا التذكارية مع مسئولي فلامنجو البرازيلي

بيراميدز

بيراميدز يتجه إلى استاد أحمد بن علي استعدادا لمواجهة فلامنجو في كأس القارات للأندية

منتخب الجزائر

قائمة الجزائر لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا

بالصور

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بـ 10 حيل مجرّبة.. كيف تزيد من شغف الأطفال بالمذاكرة؟

أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة

فيديو

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد