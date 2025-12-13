أخبار التكنولوجيا | 5هواتف خارقة قادمة في 2026.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo S50 وS50 Pro Mini

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة آبل تحديث iOS 26.2، وهو التحديث الرئيسي الثاني لنظام التشغيل iOS 26 الذي تم إصداره في سبتمبر الماضي، حيث تم طرح التحديث في 12 ديسمبر، ويأتي بعد أكثر من شهر من إصدار iOS 26.1.

مع بداية عام 2026، من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية موجة من الأجهزة الثورية، حيث تستعد خمس من كبرى الشركات التقنية للكشف عن موديلاتها الرائدة.

تستعد شركة موتورولا، لإطلاق هاتفها الجديد Motorola Edge 70، كأول عضو في عائلة Edge 70 خلفا لـ Edge 60، وقد تم تسريب العديد من التفاصيل حول الهاتف قبل إطلاقه الرسمي.

في عام 2025، تواصل شركات الهواتف الذكية الكبرى ابتكار وتطوير الأجهزة التي تحدد ملامح المستقبل، مع التركيز على تقديم تقنيات متقدمة وأداء استثنائي.

في ظل التباطؤ الذي يشهده سوق الهواتف الذكية بشكل عام، تواصل الهواتف المتوسطة تحقيق قفزات كبيرة في الأداء والتقنيات، إذا كنت تبحث عن جهاز يجمع بين الأداء المتميز والسعر المعقول، فإن الهواتف المتوسطة لعام 2025 تقدم لك خيارات رائعة.

مع تعدد الخيارات المتاحة في سوق الهواتف الذكية، قد يكون من الصعب اختيار هاتف يناسب ميزانيتك دون التنازل عن الأداء أو الجودة، لحسن الحظ، هناك العديد من الهواتف الاقتصادية التي تقدم مواصفات قوية وتجربة متميزة دون أن تضطر لدفع الكثير من المال.

من المقرر أن تكشف شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo S50 ونسخته S50 Pro Mini في الصين يوم 15 ديسمبر، وفي الوقت الذي أكدت فيه الشركة بعض المواصفات الرئيسية لنسخة Pro Mini، لم تكشف بعد عن تفاصيل كبيرة حول مواصفات Vivo S50.

في 11 ديسمبر 2015، أحدثت شركة OpenAI ضجة كبيرة في الساحة التقنية بإعلانها الرسمي عن تأسيسها، وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة في الأوساط التقنية، حيث تراوحت بين الدهشة والحماس.