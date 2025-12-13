قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر بالقليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عندما تلتقي الفخامة بالتكنولوجيا.. 5 هواتف ستغير القواعد في 2026

شيماء عبد المنعم

مع بداية عام 2026، من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية موجة من الأجهزة الثورية، حيث تستعد خمس من كبرى الشركات التقنية للكشف عن موديلاتها الرائدة. 

ومن بين الإصدارات المنتظرة بشدة، يأتي HONOR Magic 8 Ultra، وXiaomi 17 Ultra، وSamsung Galaxy S26 Ultra، وOPPO Find X9 Ultra، وهي هواتف من المتوقع أن تدفع حدود الأداء والتصميم والتقنيات إلى آفاق جديدة.

5 هواتف خارقة قادمة في بداية 2026
 

هذه الهواتف مرشحة للهيمنة على سوق الهواتف الذكية في 2026، مقدمة أداء من الجيل التالي مع ميزات مثل التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، شاشات ذات معدلات تحديث عالية، وقدرات شحن فائق السرعة. 

مع تقدم كل علامة تجارية في دفع حدود ما يمكن أن يفعله الهاتف الذكي، يبدو أن عام 2026 سيكون عاما مليئا بالابتكارات التكنولوجية المثيرة للمستهلكين.

1. سامسونج Galaxy S26 Ultra (يناير 2026):

من المتوقع أن تعزز سامسونج سلسلة هواتفها الرائدة مع Galaxy S26 Ultra، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى تحسينات في دعم تقنيات 5G. 

مع واجهة One UI 5.0 المعتمدة على Android 16، من المتوقع أن يقدم الهاتف أداء فائقا مع تكامل سلس مع نظام سامسونج البيئي المتوسع، بما في ذلك أجهزتها القابلة للطي وتقنيات المنزل الذكي.

Galaxy S26 Ultra

2. هاتف هونر Magic 8 Ultra:

بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة Magic السابقة، تستعد HONOR لإطلاق Magic 8 Ultra الذي يتوقع أن يكون نقطة تحول في تكنولوجيا الهواتف المحمولة. 

يتميز الهاتف بشاشة OLED متطورة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، من المنتظر أن يقدم الهاتف ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة مستخدم لا مثيل لها.

3. هاتف Xiaomi 17 Ultra:

تواصل شركة شاومي هيمنتها على سوق الهواتف الذكية العالمي مع إطلاق Xiaomi 17 Ultra، من المتوقع أن يأتي الهاتف مزودا بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وشحن سريع بقدرة 120 واط، كما يشاع أن الهاتف سيشمل تقنية الكاميرا تحت الشاشة، مما سيوفر تجربة مشاهدة كاملة دون حدود.

4. هاتف أوبو Find X9 Ultra:

يتوقع أن يكون OPPO Find X9 Ultra أحد أكثر الهواتف ابتكارا في 2026، مع تركيز على تحسينات الكاميرا، من المتوقع أن يأتي الهاتف مزودا بإعداد كاميرا رباعية، بما في ذلك مستشعر تليفوتو وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

كما سيتميز بتقنية الشحن السريع 125 واط، مما يتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم في دقائق معدودة، يشاع أن أوبو ستعود أيضا لتقديم تصميم الكاميرا المنبثقة، مما يوفر تجربة شاشة كاملة غامرة.

5. هاتف وان بلس 14 برو:

يهدف ون بلس 14 برو إلى الجمع بين شاشة LTPO AMOLED ذات التحديث المرتفع، مع شريحة معالجة قوية وشحن فائق السرعة، مما يجعله منافسا قويا لعشاق الأداء.

الهواتف الذكية هواتف هواتف 2026

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

الزمالك

انفراجة.. أحمد حسن يبشر جمهور الزمالك بحل الأزمات المالية

بيراميدز

قبل مواجهة بيراميدز و فلامنجو ... تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع البرازيلية

ييس توروب

موقف إدارة الأهلي مع ييس توروب بعد الهزيمة أمام إنبي

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

