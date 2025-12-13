عندما تلتقي الفخامة بالتكنولوجيا.. 5 هواتف ستغير القواعد في 2026

مع بداية عام 2026، من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية موجة من الأجهزة الثورية، حيث تستعد خمس من كبرى الشركات التقنية للكشف عن موديلاتها الرائدة.

ومن بين الإصدارات المنتظرة بشدة، يأتي HONOR Magic 8 Ultra، وXiaomi 17 Ultra، وSamsung Galaxy S26 Ultra، وOPPO Find X9 Ultra، وهي هواتف من المتوقع أن تدفع حدود الأداء والتصميم والتقنيات إلى آفاق جديدة.

5 هواتف خارقة قادمة في بداية 2026



هذه الهواتف مرشحة للهيمنة على سوق الهواتف الذكية في 2026، مقدمة أداء من الجيل التالي مع ميزات مثل التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، شاشات ذات معدلات تحديث عالية، وقدرات شحن فائق السرعة.

مع تقدم كل علامة تجارية في دفع حدود ما يمكن أن يفعله الهاتف الذكي، يبدو أن عام 2026 سيكون عاما مليئا بالابتكارات التكنولوجية المثيرة للمستهلكين.

1. سامسونج Galaxy S26 Ultra (يناير 2026):

من المتوقع أن تعزز سامسونج سلسلة هواتفها الرائدة مع Galaxy S26 Ultra، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى تحسينات في دعم تقنيات 5G.

مع واجهة One UI 5.0 المعتمدة على Android 16، من المتوقع أن يقدم الهاتف أداء فائقا مع تكامل سلس مع نظام سامسونج البيئي المتوسع، بما في ذلك أجهزتها القابلة للطي وتقنيات المنزل الذكي.

Galaxy S26 Ultra

2. هاتف هونر Magic 8 Ultra:

بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة Magic السابقة، تستعد HONOR لإطلاق Magic 8 Ultra الذي يتوقع أن يكون نقطة تحول في تكنولوجيا الهواتف المحمولة.

يتميز الهاتف بشاشة OLED متطورة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، من المنتظر أن يقدم الهاتف ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة مستخدم لا مثيل لها.

3. هاتف Xiaomi 17 Ultra:

تواصل شركة شاومي هيمنتها على سوق الهواتف الذكية العالمي مع إطلاق Xiaomi 17 Ultra، من المتوقع أن يأتي الهاتف مزودا بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وشحن سريع بقدرة 120 واط، كما يشاع أن الهاتف سيشمل تقنية الكاميرا تحت الشاشة، مما سيوفر تجربة مشاهدة كاملة دون حدود.

4. هاتف أوبو Find X9 Ultra:

يتوقع أن يكون OPPO Find X9 Ultra أحد أكثر الهواتف ابتكارا في 2026، مع تركيز على تحسينات الكاميرا، من المتوقع أن يأتي الهاتف مزودا بإعداد كاميرا رباعية، بما في ذلك مستشعر تليفوتو وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما سيتميز بتقنية الشحن السريع 125 واط، مما يتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم في دقائق معدودة، يشاع أن أوبو ستعود أيضا لتقديم تصميم الكاميرا المنبثقة، مما يوفر تجربة شاشة كاملة غامرة.

5. هاتف وان بلس 14 برو:

يهدف ون بلس 14 برو إلى الجمع بين شاشة LTPO AMOLED ذات التحديث المرتفع، مع شريحة معالجة قوية وشحن فائق السرعة، مما يجعله منافسا قويا لعشاق الأداء.