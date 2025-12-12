أندرويد 17 يقدم ميزة طال انتظارها لحماية تطبيقات الهاتف بشكل آمن

تعمل شركة سامسونج حاليا على تطوير إصدار One UI 8.5 بناء على نظام أندرويد 16 لأجهزة جالاكسي، وفي الوقت نفسه، تشير بعض المعلومات إلى أن One UI 9 قد يجلب ميزة قفل التطبيقات المنتظرة لمستخدمي سامسونج عالميا.

ستتيح هذه الميزة للمستخدمين قفل تطبيقاتهم باستخدام رمز PIN، كلمة مرور، البصمة، أو فتح القفل باستخدام الوجه، مما يساعد على حماية التطبيقات الخاصة.

ميزة قفل التطبيقات على One UI 8.5 في الصين

كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن سامسونج ستضيف ميزة قفل التطبيقات بشكل أساسي مع One UI 8.5، ولكن ستكون متاحة فقط في الصين.

سيتضمن الإصدار أيضا مدير ذكي جديد مزود بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي وأدوات الأمان للمستخدمين في الصين.

وستسمح ميزة قفل التطبيقات للمستخدمين بحماية تطبيقاتهم دون الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات طرف ثالث.

أندرويد 17 يقدم قفل التطبيقات رسميا

وفي تطور جديد، تشير المعلومات إلى أن جوجل تعمل على تطوير ميزة قفل التطبيقات مدمجة في أندرويد 17، مما سيمكن المستخدمين من قفل التطبيقات مباشرة من النظام دون الحاجة إلى استخدام Private Space أو تطبيقات خارجية.

وقد تم العثور على بعض الأكواد الخاصة بهذه الميزة في إصدار تجريبي من أندرويد 17.

مقارنة مع الحلول الحالية

في الوقت الحالي، لا يقدم أندرويد طريقة مباشرة وسهلة لقفل التطبيقات، توجد ميزة Private Space، لكنها غير مريحة، إذ لا يمكن للتطبيقات في Private Space الظهور على الشاشة الرئيسية وتحتاج إلى خطوات إضافية لفتحها.

كما تعمل هذه التطبيقات بشكل منفصل عن الملف الشخصي الرئيسي.

على الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف قد أضافت حلولا خاصة بها لقفل التطبيقات، إلا أن بعض المستخدمين لا يزالون يعتمدون على التطبيقات الخارجية، التي قد تكون غير آمنة أو قابلة للإزالة بسهولة، مع أندرويد 17، ستكون ميزة قفل التطبيقات رسمية وآمنة للمستخدمين.

التوسع عالميا مع One UI 9

إذا قدمت سامسونج ميزة قفل التطبيقات في One UI 8.5 للمستخدمين في الصين، من المتوقع أن تمتد هذه الميزة إلى الأسواق العالمية مع One UI 9 القائم على أندرويد 17.