تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
حصدت المركز الأول عالمياً.. رقية رفعت: أراجع القرآن الكريم كاملاً كل يومين خلال المُسابقات
بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"
تعلموا إنعاش القلب.. حسام موافي يعلق على وفاة طفل حمام السباحة
الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات
الأردن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على العراق 1-0
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
عصام عجاج: 750 حالة طلاق باليوم.. و1500 طفل يفقدون ججرعاية الأب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أندرويد 17 يقدم ميزة طال انتظارها لحماية تطبيقات الهاتف بشكل آمن

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة سامسونج حاليا على تطوير إصدار One UI 8.5 بناء على نظام أندرويد 16 لأجهزة جالاكسي، وفي الوقت نفسه، تشير بعض المعلومات إلى أن One UI 9 قد يجلب ميزة قفل التطبيقات المنتظرة لمستخدمي سامسونج عالميا.

ستتيح هذه الميزة للمستخدمين قفل تطبيقاتهم باستخدام رمز PIN، كلمة مرور، البصمة، أو فتح القفل باستخدام الوجه، مما يساعد على حماية التطبيقات الخاصة.

ميزة قفل التطبيقات على One UI 8.5 في الصين

كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن سامسونج ستضيف ميزة قفل التطبيقات بشكل أساسي مع One UI 8.5، ولكن ستكون متاحة فقط في الصين. 

سيتضمن الإصدار أيضا مدير ذكي جديد مزود بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي وأدوات الأمان للمستخدمين في الصين. 

وستسمح ميزة قفل التطبيقات  للمستخدمين بحماية تطبيقاتهم دون الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات طرف ثالث.

أندرويد 17 يقدم قفل التطبيقات رسميا

وفي تطور جديد، تشير المعلومات إلى أن جوجل تعمل على تطوير ميزة قفل التطبيقات مدمجة في أندرويد 17، مما سيمكن المستخدمين من قفل التطبيقات مباشرة من النظام دون الحاجة إلى استخدام Private Space أو تطبيقات خارجية. 

وقد تم العثور على بعض الأكواد الخاصة بهذه الميزة في إصدار تجريبي من أندرويد 17.

مقارنة مع الحلول الحالية

في الوقت الحالي، لا يقدم أندرويد طريقة مباشرة وسهلة لقفل التطبيقات، توجد ميزة Private Space، لكنها غير مريحة، إذ لا يمكن للتطبيقات في Private Space الظهور على الشاشة الرئيسية وتحتاج إلى خطوات إضافية لفتحها.

كما تعمل هذه التطبيقات بشكل منفصل عن الملف الشخصي الرئيسي.

على الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف قد أضافت حلولا خاصة بها لقفل التطبيقات، إلا أن بعض المستخدمين لا يزالون يعتمدون على التطبيقات الخارجية، التي قد تكون غير آمنة أو قابلة للإزالة بسهولة، مع أندرويد 17، ستكون ميزة قفل التطبيقات رسمية وآمنة للمستخدمين.

التوسع عالميا مع One UI 9

إذا قدمت سامسونج ميزة قفل التطبيقات في One UI 8.5 للمستخدمين في الصين، من المتوقع أن تمتد هذه الميزة إلى الأسواق العالمية مع One UI 9 القائم على أندرويد 17. 

أندرويد 17 سامسونج One UI 9 قفل التطبيقات

