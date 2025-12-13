أفضل 5 هواتف متوسطة لعام 2025.. مواصفات وأداء مميز بأسعار معقولة

في ظل التباطؤ الذي يشهده سوق الهواتف الذكية بشكل عام، تواصل الهواتف المتوسطة تحقيق قفزات كبيرة في الأداء والتقنيات، إذا كنت تبحث عن جهاز يجمع بين الأداء المتميز والسعر المعقول، فإن الهواتف المتوسطة لعام 2025 تقدم لك خيارات رائعة.

في هذا المقال، نقدم لك أفضل 5 هواتف متوسطة لعام 2025 مع مواصفاتها وأدائها المميز.

أفضل 5 هواتف متوسطة لعام 2025



1. سامسونج Galaxy S25 FE: الأفضل بشكل عام:

يعد هاتف سامسونج Galaxy S25 FE الخيار الأفضل بين الهواتف المتوسطة لعام 2025، يتميز بشاشة 6.7 بوصة عالية الدقة، معالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية 5000 مللي أمبير، مما يجعله من أفضل الخيارات في هذه الفئة، كما أن سامسونج تقدم معه تحديثات برمجية لمدة 7 سنوات، ما يضمن استمرارية الأداء لفترة طويلة.

هاتف سامسونج Galaxy S25 FE

2. هاتف جوجل Pixel 9a : أفضل برمجيات:

يعد هاتف Pixel 9a من جوجل هو الخيار الأمثل لمن يبحث عن برمجيات سلسة وتجربة مستخدم متميزة، يتميز الهاتف بشاشة P-OLED 6.3 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وأداء قوي بفضل معالج Tensor G4، كما تضمن لك جوجل تحديثات برمجية لمدة 7 سنوات، وهو ما يجعله خيارا ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن استقرار النظام.

هاتف جوجل Pixel 9a

3. هاتف Nothing Phone (3a) : أفضل قيمة مقابل المال:

يعد Nothing Phone (3a) من أفضل الهواتف المتوسطة من حيث القيمة مقابل المال، حيث يبدأ سعره من 379 دولارا أمريكيا، يتميز بتصميم مبتكر مع خلفية شبه شفافة وأضواء قابلة للتخصيص. بالإضافة إلى شاشة من نوع OLED بقياس 6.77 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، يوفر الهاتف أيضا أداء قويا مع معالج Snapdragon 7s Gen 3.

Nothing Phone (3a)

4. هاتف شاومي Poco F7 Pro : أفضل أداء:

يعتبر Poco F7 Pro من أفضل الهواتف المتوسطة التي تقدم أداء قريبا من الهواتف الرائدة. مع معالج Snapdragon 8 Gen 3، يوفر هذا الهاتف أداء استثنائيا في جميع الاستخدامات، كما يتمتع بشاشة من نوع OLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وبطارية 6000 مللي أمبير تدوم طويلا، ورغم بعض التنازلات في البرمجيات، يظل الخيار الأفضل لمن يبحث عن أداء قوي.

Poco F7 Pro

5. هاتف سامسونج Galaxy A56 5G: الأفضل في الذكاء الاصطناعي:

يعد Galaxy A56 5G أحد الخيارات المتميزة في فئة الهواتف المتوسطة من حيث استخدام الذكاء الاصطناعي. يقدم الهاتف تصميما مميزا، شاشة جذابة، وأداء جيدا للمهام اليومية، ويأتي مع واجهة One UI 7 التي تحتوي على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة.