مهرجان روائع للإبداع الدولي يختار علي أبو دشيش "أفضل شخصية عالمية" في نشر الوعي الأثري

كرم مهرجان "روائع للإبداع الدولي" خبير الآثار المصرية الدكتور علي أبو دشيش، مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، باختياره وتتويجه كـ "أفضل شخصية عالمية مبدعة" قدمت أعمالاً أثرية تخدم الإنسانية، وذلك تقديراً لجهوده البارزة في مجال الآثار المصرية ونشر الوعي الأثري محلياً وعالمياً.

علي أبو دشيش، مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

جاء هذا التكريم المرموق خلال حفل أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وشهد حضوراً لافتاً من السفراء والفنانين ونجوم المجتمع والشعراء والمبدعين في كافة المجالات.

وقامت الدكتورة هبة الشرقاوي، رئيس المهرجان بتسليم درع التكريم للدكتور علي أبو دشيش.



أوضح القائمون على المهرجان أن هذا الاختيار جاء بناءً على الدور الحيوي الذي يلعبه أبو دشيش في صون ونشر المعرفة المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة. وتشمل أبرز إسهاماته:

- المشاركة في الاكتشافات الأثرية الهامة: كان له دور فاعل في الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمنطقة سقارة، وآخرها اكتشاف المعبد الجنائزي للملكة نيت.

- نشر الوعي والتدريب: يولي اهتماماً كبيراً لتدريب الطلاب على سبل الحفاظ على الآثار وتدريس اللغة المصرية القديمة، مما يضمن استمرارية الحماية للتراث.

- تأثير دولي: مشاركته الفعالة في الكثير من الفعاليات والمؤتمرات الدولية جعلته أحد المؤثرين البارزين في مجال الآثار على مستوى العالم.