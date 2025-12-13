قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيفو تستعد لإطلاق هاتفي Vivo S50 وS50 Pro Mini بمواصفات قوية

شيماء عبد المنعم

من المقرر أن تكشف شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo S50 ونسخته S50 Pro Mini في الصين يوم 15 ديسمبر، وفي الوقت الذي أكدت فيه الشركة بعض المواصفات الرئيسية لنسخة Pro Mini، لم تكشف بعد عن تفاصيل كبيرة حول مواصفات Vivo S50.

ولكن مع اقتراب موعد الإطلاق، ظهر هاتف Vivo S50 في قاعدة بيانات China Telecom، مما كشف عن جميع التفاصيل الرئيسية للجهاز.

مواصفات Vivo S50

وفقا لقائمة الهاتف في قاعدة بيانات China Telecom، سيأتي Vivo S50 بشاشة OLED بحجم 6.59 بوصة مع دقة 1.5K تبلغ 2750 × 1260 بكسل، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث قدره 120 هرتز. كما سيضم الهاتف مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

على الجهة الخلفية، سيتم تجهيز Vivo S50 بكاميرا ثلاثية تشمل مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX882، أما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة 50 ميجابكسل لصور سيلفي عالية الجودة.

هاتف Vivo S50

يعمل هاتف Vivo S50 بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، ويتميز الجهاز أيضا بذاكرة LPDDR5x وتخزين UFS 4.1، مما يضمن أداء سريعا وكفاءة في نقل البيانات. 

وتشير قاعدة بيانات China Telecom إلى أن الهاتف سيأتي بثلاثة خيارات من الذاكرة بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

أما بالنسبة للبطارية، فإن Vivo S50 سيكون مزودا ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، وفقا لشهادة 3C، من المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6.

فيما يخص التصميم، أكدت فيفو أن الهاتف سيكون مزودا بإطار من الألومنيوم ذو جودة عالية من الدرجات الفضائية، من المحتمل أيضا أن يحمل الجهاز تصنيف IP68/69 لمقاومة الماء والغبار، كما سيكون متاحا بعدة ألوان، تشمل الأسود، الأبيض، الأرجواني، والأزرق.

فيما تعمل فيفو على تطوير هاتف Vivo V70 للسوق العالمية، لا توجد تفاصيل واضحة حول مواصفات الجهاز حتى الآن. 

ومع ذلك، يحتمل أن يعتمد Vivo V70 على مواصفات Vivo S50 مع بعض التعديلات، ومن أبرز الفروقات المحتملة هو أن Vivo V70 قد يستخدم معالج Snapdragon 7 Gen 4 بدلا من Snapdragon 8s Gen 3.

