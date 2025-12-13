أقوى 5 هواتف اقتصادية في 2025.. مواصفات مدهشة بأسعار معقولة

مع تعدد الخيارات المتاحة في سوق الهواتف الذكية، قد يكون من الصعب اختيار هاتف يناسب ميزانيتك دون التنازل عن الأداء أو الجودة، لحسن الحظ، هناك العديد من الهواتف الاقتصادية التي تقدم مواصفات قوية وتجربة متميزة دون أن تضطر لدفع الكثير من المال.

أقوى 5 هواتف اقتصادية 2025

في هذا المقال، نعرض لك أقوى 5 هواتف اقتصادية لعام 2025، مع شرح لأبرز مواصفاتها.

1. CMF Phone 2 Pro: الأفضل بشكل عام:

يتميز هاتف CMF Phone 2 Pro بشاشة من نوع LCD بحجم 6.7 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل، مما يضمن لك تجربة مشاهدة مريحة ووضوح عالي، الهاتف مزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 695 الذي يوفر أداء جيدا للأعمال اليومية.

تأتي الكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا زاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور سيلفي رائعة، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مما يتيح لك شحن الهاتف بسرعة كبيرة، يعمل الهاتف بنظام Nothing OS الخالي من الإعلانات مع تحديثات مستمرة لمدة 3 سنوات وأمان لمدة 6 سنوات.

هاتف CMF Phone 2 Pro

2. هاتف Galaxy A17 5G : الأفضل من سامسونج:

يأتي هاتف Galaxy A17 5G بشاشة PLS LCD بحجم 6.6 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز لتجربة مرئية أكثر سلاسة، يحتوي الهاتف على معالج Exynos 850 الذي يوفر أداءا جيدا لاستخدام التطبيقات اليومية.

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور واضحة، بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل، تتميز البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويعمل الهاتف بنظام One UI Core 4.1 الذي يتمتع بواجهة سهلة الاستخدام، ويضمن لك سامسونج تحديثات لمدة 6 سنوات من الإصدار.

هاتف Galaxy A17 5G

3. OnePlus Nord CE 5 : الأفضل للذكاء الاصطناعي:

يتميز OnePlus Nord CE 5 بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوسة ودقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز الذي يقدم ألوانا رائعة وتجربة مرئية سلسة.

يحتوي الهاتف على معالج ميدياتك Dimensity 750G الذي يوفر أداء قويا في التعامل مع التطبيقات والألعاب المتوسطة، الكاميرا الخلفية تتضمن مستشعرا رئيسيا بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا زاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل، البطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، يعمل الهاتف بنظام OxygenOS الذي يضمن لك تجربة مستخدم سلسة وحديثة، كما يتميز بدعم طويل للذكاء الاصطناعي.

OnePlus Nord CE 5

4. هاتف سامسونج Galaxy A25 5G: الأفضل في الأداء العام:

يتميز Samsung Galaxy A25 5G بشاشة PLS LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن لك تجربة مرئية رائعة، الهاتف مزود بمعالج Exynos 1280 الذي يقدم أداء ممتازا مع التطبيقات والألعاب المتوسطة.

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بينما الكاميرا العريضة تأتي بدقة 8 ميجابكسل، الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور سيلفي عالية الجودة، البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، يعمل الهاتف بنظام One UI 5.0 مع تحديثات مستمرة لمدة 5 سنوات، مما يوفر لك دعما طويلا للبرمجيات.

Samsung Galaxy A25 5G

5. هاتف مووتورولا Moto G85 5G : الأفضل للشاشة:

يتميز موتورولا Moto G85 5G بشاشة pOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، مما يمنحك تجربة مشاهدة رائعة وألوانا غنية، يحتوي الهاتف على معالج كوالكوم Snapdragon 695 الذي يقدم أداء جيدا للمهام اليومية.

تأتي الكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور سيلفي واضحة، البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، مما يتيح لك شحن الهاتف بسرعة.