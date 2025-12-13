قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

حصاد 2025.. طفرة شاملة في رصف وتطوير الطرق بجميع مدن ومراكز الأقصر

حصاد 2025 طفرة شاملة في رصف وتطوير الطرق بجميع مدن ومراكز الأقصر
حصاد 2025 طفرة شاملة في رصف وتطوير الطرق بجميع مدن ومراكز الأقصر
شمس يونس

في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين ودعم مسارات التنمية والخدمات..

مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق

كشفت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر عن حصاد أعمالها خلال عام 2025 والذي عكس طفرة حقيقية في مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

الأعمال المنفذة خلال العام الجاري 

وأكدت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر أن الأعمال المنفذة خلال العام الجاري جاءت استجابة لخطة المحافظة الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين مع الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة الفنية مشيرة إلى أن نسب التنفيذ في عدد كبير من المشروعات بلغت 100%.

تنفيذ أعمال رصف لعدد من الشوارع

وشهدت مدينة الأقصر تنفيذ أعمال رصف لعدد من الشوارع الحيوية أبرزها شارع البحاروة المخرشمين بطول 1.2 كم وشارع النيابة الإدارية بحوض 18 وشارع البركة إلى جانب فتح شوارع جديدة وعمل طبقات التأسيس فضلا عن رصف طريق الشيخة مدينة الزناقطة وامتداده ورصف طرق ومناطق متعددة بمنشأة العماري مع تنفيذ أعمال انترلوك بعدد من المناطق بنسب متقدمة.

وفي مركز إسنا تم الانتهاء من رصف مناطق تقسيم حزين والاسطبل والتأمينات وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية مع تنفيذ أعمال انترلوك داخل المدينة بنسبة كاملة بينما تتواصل الأعمال بطريق مدخل أصفون الصحراوي وطريق خور المكسر المزدوج بنسب تنفيذ متدرجة.

أما مركز القرنة فشهد رصف طريق وادي الملكات بالكامل إلى جانب طرق وشوارع بالعبابدة ونجع الكوم ومخر السيل بما يدعم الحركة السياحية والخدمية بالمنطقة. وفي أرمنت تم الانتهاء من رصف طرق استراتيجية من بينها طريق الزريقات وطريق المديرة وشارع أرمنت الحيط الرئيسي مع تركيب بلاط انترلوك للشوارع الداخلية واستكمال أعمال أخرى بنسب متقدمة.

كما شملت الخطة مركز الطود برصف طريق المصلب والمنطقة أمام نزل الشباب الدولي مع استمرار العمل بمدخل نجع العقاربة بينما شهدت الزينية رصف شبكة طرق رئيسية وفرعية بالكامل أبرزها طريق الزينية الرئيسي وطريق جبانة العشي وفرعي 4 و5 مع استكمال أعمال بطريق البني بالمدامود.

وفي البياضية تم رصف عدد من الشوارع الحيوية وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الداخلية بنسب تنفيذ مرتفعة. وضمن الخطة المشتركة تم تنفيذ رصف طرق هامة تخدم أكثر من مركز من بينها طريق القبلي قامولا وطريق حسب الله بالحبيل وطريق الدير البحري وشارع نزل الشباب الدولي بالطود.

واختتمت مديرية الطرق والنقل بالتأكيد على استمرار العمل خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشروعات الجارية ودراسة احتياجات المناطق المحرومة بما يحقق نقلة نوعية مستدامة في شبكة الطرق على مستوى محافظة الأقصر.

الاقصر اخبار الاقصر طرق الاقصر

